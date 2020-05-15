財務造假醜聞爆發後 瑞幸咖啡仍快速展店

據《彭博》報導，瑞幸咖啡於 4 月份爆發了財務造假醜聞風波，偽造了價值約 3.1 億美元的銷售額，目前瑞幸咖啡於美國那斯達克上市的股票，仍處於停牌的狀態，但儘管如此，瑞幸於中國仍持續快速展店，於第二季平均每日開展店數為 10 間。

根據 Thinknum Alternative Data 數據顯示，瑞幸咖啡 Q2 於中國每日平均展店數為 10 間，總店面數則攀升至 6912 間。雖然與 Q1 的每日平均 20 間相比，展店速度較為放緩，但仍較去年同期大幅增長。

Thinknum Alternative Data 的創辦人 Justin Zhen 表示，瑞幸咖啡仍持續快速開展新店面，擴張速度遠高於其他餐飲業者。

瑞幸於中國平均每日展店數 (圖：Bloomberg)

瑞幸咖啡於 4 月 2 日爆發了財報造假風波，對該公司造成了重大的危機，且加深投資人對於在美國上市中國企業的疑慮。根據瑞幸咖啡的內部文件顯示，該公司針對該財報醜聞，已向員工致歉，並開除執行長錢治亞和營運長劉劍，由董事兼高級副總裁郭謹一暫代執行長一職。

此外，瑞幸表示，新的經營團隊將會帶領公司進行組織重組，除了重建公司的價值及文化之外，亦將強化內控，並確保公司營運符合法令的規範。

瑞幸咖啡於 2017 年創立，並於今年快速開展超過 2200 間新店面，該公司計劃至 2021 年，達到店面數 1 萬間的目標。為了快速成長，瑞幸咖啡採取大幅壓低價格的銷售策略，而該模式亦導致該公司一年燃燒的成本高達 1.3 億美元。

瑞幸咖啡於 2019 年 5 月在美國上市、並籌資 6.45 億美元後，該年度的第三季開展了 1280 間新店面，平均每日展店數為 14 間。隨後該公司再透過發行股份及可轉換公司債的方式，再度募集了 7.78 億美元的資金。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，該公司宣布將延後財報的公佈，此外，由於疫情導致中國消費支出萎縮，再加上財報醜聞的疑慮仍在，預期該公司的營運將會持續面臨挑戰。

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