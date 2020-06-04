二波感染危機？東京單日確診再添28例 連4日雙位數成長

繼週三 (3 日) 發布警報後，週四 (4 日) 日本首都東京再新增 28 例確診，連續第四天呈現雙位數增長，首都二波感染危機隱隱浮現。

日本首相安倍晉三上月 25 日宣布解除東京、神奈川、千葉、埼玉以及北海道五行政區的緊急狀態，全國正式解封，不過疫情似乎未因此趨緩，東京今日再新增 28 例新冠肺炎確診病例，連四天呈雙位數增長，使過去一週累計確診數來到 128 例。

自全國解封後，東京每日新增確診病例反而持續攀升 (圖：Bloomberg)

截至週四 (4 日)，東京單週平均新增病例為 16.3，儘管低於政府制定的監測指標，但由於單週感染途徑未明比例超過政府制定的 50%，且先前週二 (2 日) 一天就新增 34 例感染，迫使東京都知事小池百合子發布「東京警報」，將彩虹大橋、東京都廳大樓打上紅燈，呼籲民眾保持謹慎並留意疫情。

東京本月起進入經濟重啟的第二階段，部分商業設施如電影院、健身房皆按計劃恢復營業。小池百合子日前表示，東京不會倒回重啟經濟的第一階段，同時呼籲企業繼續推動遠端辦公，並留意通勤尖峰時段等人潮群聚的可能。

為了在開放經濟同時防止國家出現第二波、甚至三波感染，日本各行政區首長週四 (4 日) 召開電話會議進行討論，小池百合子警告各地區做好與病毒長期抗爭的準備，此外，由於機場隔離數量不斷上升，她也呼籲加強東京都會區的邊境管制。

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