《鉅亨投顧周報》考慮高收債 先看這指標

近期風險債券上漲速度加快，今年以來全球高收益債券與新興市場主權債券跌幅都不到 5%，表現不讓股市專美於前。仍在觀望還沒進場的人也不用擔心，根據恐慌指數目前位置，未來一年美國高收益債券仍有近 20% 的潛在上漲空間。

1. 想知道美高收未來波動，就看恐慌指數

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國高收益債券指數，資料日期: 2020/6/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

提到恐慌指數，大部分人都會將其與美國股市連結。當恐慌指數低時，代表市場預期未來美國股市表現平穩，價格不會有太大波動。但其實除了美國股市外，恐慌指數對於判斷美國高收益債券買點，也有神奇的效果。以上圖為例，當恐慌指數觸及高點並往下降後，美國高收益債券未來一年實際波動率往往跟隨走低（代表美國高收益債券未來一年大跌機率降低）。

2. 恐慌指數持續回落，美高收好兆頭

當恐慌指數觸頂並下滑後，美國高收益債券未來一年實際波動率也會降低，此時買進美國高收益債券就比較不容易遇到超出預期的虧損，不大賠就是成功投資的好開始。從 1990 年以來，月底恐慌指數衝破 30 的情形共 6 次。而當每次恐慌指數重新跌到 30 以下時，進場買進美國高收益債券並持有 3、6 與 12 個月，歷史平均報酬率分別為 7.1%、13.5% 與 19.9%。如今，恐慌指數於 3 月底來到 53.5，5 月底又再度回到 27.5，美國高收益債券買點再度浮現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國高收益債券指數，資料日期: 2020/6/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 追尋收益，仍是未來資金流動方向

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，皆採美銀美林債券系列指數，資料日期：2020/6/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

除了從恐慌指數來看，目前美國高收益債券上漲機率遠高於下跌機率，潛在上漲空間也遠大於下跌空間外。近期風險債券受到資金追捧，到期殖利率正快速下滑。與近一年到期殖利率高點相比，美國高收益債券與新興市場主權債券到期殖利率分別下滑 4.5% 與 2.2%。我們預期未來仍然會是低經濟成長率、低物價年增率與低政策利率的時代，資金將繼續追尋收益，風險債券到期殖利率可能進一步下降至 4% 至 5% 間。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

高收益債仍有甜頭

經歷過股市兇猛的漲勢後，大部分風險資產潛在上漲空間都顯著縮小，但高收益債券資本利得加上票息後，潛在報酬仍有近 20%。對於仍未進場的人，可考慮以全球或美國高收益債券基金當作目前配置的核心。

鉅亨精選基金

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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