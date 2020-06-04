疫情擊落投資級債 投信：高收益債投資機會浮現

受新冠肺炎疫情衝擊，導致風險性資產下挫，部分投資等級淪為「墮落天使」遭降評為高收益債，根據歷史經驗顯示，墮落天使增加的當年度，被降評公司往往有機會出現強勁表現，加上高收益債券利差仍處於高檔，反而提供投資人逢低布局高收益債的機會。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭表示，當市場上墮落天使數量大幅增加時，有很高的機率是面臨市場流動性不足或者系統性風險造成，因此未來等市場氣氛轉佳時，有機會出現較大幅度的反彈。換言之，藉由增持

這些標的，一方面能配置出平均優於大盤的信用評等，另外一方面還有機會獲取高於大盤的報酬率。

近期高收益債券市場雖然稍微出現收斂，不過利差仍維持在近 10 年高點。根據 Bloomberg 資料顯示，新興亞高收債利差還高達 1013 點，美元高收益債與環球高收益債利差亦超過 600 點以上，高於歷史平均，提供投資人良好的進場時機。

而從殖利率角度來看，新興亞高收債殖利率高達 10.64%，美元高收益債跟環球高收益債殖利率分別為 7.17% 跟 7.15%，在低利環境中相當具有吸引力。

周曉蘭指出，許多大型跨國企業會因為利率跟市場考量，會發行由不同幣別計價之同類型債券，若能掌握好，則有機會獲得額外套利機會，因此建議可挑選擇券幣別配置較靈活的基金，參與不同高收益債市場的投資機會。