高收益債違約現警訊 轉抱優質台股也能穩配息

新冠疫情衝擊全球經濟，很多企業營運也受到影響，公司債違約率恐將因此攀升，尤其是評級較低的高收益債。法人指出，國人向來喜愛配息型商品，尤其高收債具有較高配息，深受青睞，但因近來違約率升溫，建議可適時調整投資標的，例如台股中不乏具備高現金殖利率與優質龍頭特性之標的，市場未完全明朗前，可透過定期定額分批布局台股優質標的，亦能達到穩健現金流的效果。

信評機構 Fitch 指出，2019 年底美國高收益債違約率為 3.3%，是 2016 以來高點，違約金額較 2018 年增加 32%，且預估 2020 年底整體違約率升至 3.5%，這對以美高收為主的全球高收益債市場，無疑已釋出警訊，且未來景氣回升，或將造成企業發行高收益債資金成本增加，站在控制風險角度，現階段宜適度將資產做分散配置。

配息型商品選擇除了高收益債，台股優質標的也是不錯選擇，因為台灣上市公司深獲國際資金青睞，長期增持帶動台股結構逐步走向價值投資，讓擁有競爭力的公司脫穎而出。統計 2014 年 12 月底至 2019 年 12 月底，台灣加權指數共上漲 2,689 點，加計配發 1,960 點的股利，兩者合計報酬率近 50%。

資料來源：彭博資訊，元大投信整理。2020/1，統計期間 2014/12~2019/12。高收益債指數採彭博巴克萊全球高收益債指數、彭博巴克萊全球高收益債指數美國高收益債指數、彭博巴克萊歐洲高收益債指數，以上指數報酬率採新台幣對美元匯率換算。

若將股利再投入，則報酬率更來到 57.2%，大幅優於全球高收益債指數的 40.2%、美國高收益債的 42.4%，以及歐高收的 33.2%，顯示就算不重押單一個股，單純投資台股大盤 (或代表性、穩定配發股利的權值龍頭股票)，不管是領息，或是股利再投資，投資成果都有機會勝過高收益債。

由於台股殖利率高居全球之冠，目前台股修正，殖利率再提升，對外資吸引力也將隨之增加，且根據歷史經驗，非經濟因素造成的股市影響，多屬短期影響，預期待疫情結束後，將回歸原先走勢，法人建議，投資人可逢低布局、透過定期定額的方式分批進場，標的選擇上尤以各產業中的優質龍頭股為首選。

除了直接投資台股外，元大投信指出，也可透過定期定額、分批投入基金的方式投入市場，藉此分散標的，增加資產配置的多元性，提升整體投資組合的穩定性，以元大台灣高股息優質龍頭基金為例，透過專業團隊挑選合適標的，並依據市況調整，對於不擅選股或無力時時檢視持股之投資人而言，可免去選股與調整持股之不便。

由於台股配息主要集中於每年第三季，因此元大台灣高股息優質龍頭基金首次配息將落於 10 月，元大投信建議，投資人可以透過定時定額的方式累積投資單位數，參與今年台股投資標的配發股息之機會。