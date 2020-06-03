〈紐約匯市〉風險偏好獲提振 美元續跌 英鎊歐元雙漲

儘管美國多處出現暴力抗議活動，市場對於經濟重啟仍舊相當樂觀，消弭投資人對於美中緊張局勢和暴動的擔憂，避險美元日圓週二 (2 日) 雙雙走低。

週二 (2 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.15%，至 97.670，此前該指數曾跌至 3 月 13 日以來的最低水平 97.43；避險日圓對美元跌至七週低點，包含澳幣在內的高風險貨幣躍升。

美元指數 15 分線圖。(來源: investing.com)

美股週二開局走高，企業重新回流鼓舞人心，抵消市場對美中兩國關係的擔憂，以及非裔美國人死亡造成的大規模暴動。

法國興業銀行外匯主管鈴木京介表示，美國示威遊行和中美緊張局勢，為市場帶來一些潛在不定因素，但是總體上，市場仍處於適度的風險之中。

TD 證券高級外匯策略師 Mazen Issa 在報告中指出，風險市場持續迎來好時機，隨著股市反彈的激烈程度，如今企業股票回彈廣度已經擴散至美國以外，估計復甦的情況可能會持續下去。

週二美元兌日圓匯率上漲 0.75%，至 108.29 日圓，為 4 月 13 日以來的最高水平；澳幣兌美元上漲 0.84% 至 0.6854 美元，此前觸及 1 月 23 日以來最高紀錄 0.6869 美元。

澳洲央行週二將利率維持在歷史低點，讓市場在經濟逐漸復甦期間減輕了憂慮情緒，過去幾個月可能是 1930 年代大蕭條以來最糟糕的一個季度。

澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 在聲明中表示：「經濟萎縮的深度可能會小於先前的預期。」

市場預期歐洲央行 (ECB) 將在週四開會時提供更多刺激措施，包括斥資購買債券等，這進一步為歐元提供了支持。

歐元兌美元週二上漲 0.32% 至 1.1170 美元，稍早觸及 3 月 17 日以來最高 1.1187 美元。

歐元兌美元 15 分線圖。(來源: investing.com)

歐盟委員會提出的 1.85 兆歐元 (約合 2.04 兆美元) 財政復甦計劃，旨在提振該地區的經濟，緩解央行需要迅速採取行動的壓力。

儘管如此，許多經濟學家仍預計，歐洲央行 3 月間敲定規模達 7500 億歐元，將於週四再增加 5000 億歐元；荷蘭銀行 (ABN Amro) 則認為其規模將擴大一倍。

英國放寬為期數月的防疫封鎖措施，使得英鎊兌美元匯價攀升至 1.25 美元以上，觸及一個月來新高 1.2554 美元，。

歐盟與英國預定本週重啟第 4 輪貿易協議談判，由於英國首相強生 (Boris Johnson) 政府堅稱，無論是否達成，英國都會如期結束過渡期退出歐盟，加上其談判過程態度強硬，引發歐盟擔心，英國故意拖延，無意達成貿易協議。

市場憂心如果到過渡期結束，英國無法就脫歐達成協議，將為供應鏈及企業帶來混亂，而英國也正因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而處於困局。

截至週三 (3 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 97.670。-0.15%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1170 美元。+0.32%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2554 美元。+0.47%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6894 美元。-0.01%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3515 加幣。+0.03%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.68 日圓。+0.01%