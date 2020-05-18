英國央行正在考慮「負利率」等非常規貨幣政策

新冠肺炎疫情 (COVID-US) 對全球經濟帶來嚴重衝擊，英國央行首席經濟學家 Andrew Haldane 表示，為應對新冠肺炎疫情造成的經濟衰退，英國央行正在緊急評估是否將實行非常規貨幣政策。

Haldane 在接受採訪時表示，由於傳統寬鬆政策的空間不足，央行正在評估多項政策選項，其中包括負利率，並擴大銀行資產購買計劃的範圍，以含括風險較高的證券。不過，Haldane 也強調表示，英國央行不會立即實施這些政策。

當被問及利率是否可能下調至低於零時，Haldane 回應表示：「這是我們需要即刻研究的問題。你所提到的是負利率，但除此之外，我們還有其他選擇也在考慮中。」

英國利率接近零 (圖片：彭博社)

此外，Haldane 表示，關於量化寬鬆方面，英國央行在原則上可以在英國國債和公司債方面做更多的事情，正如從其他中央銀行所看見的，可以進一步購買風險更大的資產。

「我不想暗示我們已經準備好進行這些措施，但多年來，我們持續在評估需要寬鬆時的所有選項。」Haldane 說道。

美聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 曾在上週表示，負利率並不在考慮範圍之內，但他也並沒有完全排除該選擇作為未來的潛在工具。

英國央行行長 Andrew Bailey 也在先前發表了類似的評論，表示雖然沒有考慮實行負利率，但重要的是不要永遠排除任何可能。

Bailey 表示，英國央行的基準利率目前維持在 0.1%，如果將它下修至負值，將帶來許多挑戰，並給銀行業帶來困難，也可能將破壞英國央行對整體經濟的借貸成本的影響力。

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