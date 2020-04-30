新興貨幣皆貶 菲律賓披索獨強恐成經濟萎縮隱憂

今年以來，在疫情的衝擊下，相對於巴西里拉和南非蘭特兌美元已重貶超過 20%，而菲律賓披索卻是極少數未貶值的新興貨幣，週四 (30 日) 菲律賓披索兌美元來到 50.28，創下今年以來新高，但恐怕在今年萎縮的經濟情勢中構成了風險。

據《彭博社》調查顯示，根據 4 月份的菲律賓披索預估中值顯示，今年底前披索兌美元匯率預計為 51，走勢基本持穩。

美元兌菲律賓披索日 K 線圖。(來源：新浪財經)

因疫情而進行的大封鎖導致全球需求下降，菲律賓披索升值將使該國的出口變得相對更昂貴。貨幣走弱將可提高匯款的價值，而匯款是消費的主要來源。世界銀行預計菲律賓今年匯款金額將減少約 13%，中低收入國家在海外的移工匯回本國的匯款金額將減少約 20%。

菲律賓海外移工去年匯回款達 301 億美元創下歷史新高，約佔菲律賓 GDP 的 10%，但今年可能會下降。ING Groep NV 經濟學家 Nicholas Mapa 表示，披索走弱將對匯款受款人有利，反過來又助於降低消費。

菲律賓海外移工匯款去年創新高，但今年可能縮減。(來源： Bloomberg)

菲律賓央行總裁 Benjamin 克諾日前表示，菲國 GDP 今年可能縮減 0.2%，因石油價格暴跌以及疫情影響，預估菲國今年的通膨率為 2%，低於先前預估的 2.2%。

Diokno 表示，無論披索的走勢如何，央行都致力於實行自由浮動匯率政策，只有在需要緩解波動時，央行才會干預外匯市場。

菲律賓外匯存底三月攀升至 890 億美元創下歷史新高，顯示上個月全球金融市場崩潰導致風險資產大跌時，菲國央行並未積極干預以支撐披索。

由於進口疲軟、許多企業關閉、石油價格和需求低迷，菲律賓披索近期維持漲勢，加上菲國政府最近出售 23.5 億美元債券以及多邊機構的貸款，也支撐了披索的走勢。

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