接收香港資金大移民？新加坡外幣存款暴增創新高

新加坡金融管理局週一 (1 日) 公布數據顯示，四月本地銀行的外幣存款達 270 億星元創新高，幾乎比去年同期成長三倍，由於新加坡居私人銀行業樞紐地位，外幣存款增加，可能反映出投資者進行避險，以及來自包括香港在內的資金流入。

數據同時顯示，新加坡非居民存款暴增至 620 億星元，較去年同期增加 44%，創下 1991 年有紀錄以來新高。

另一方面，香港金融管理局的月度報告中，4 月香港的本地貨幣存款較去年同期減少 792 億港元 (約 100 億美元) 至 6.9 兆港元，跌幅為 1.1%。

長期以來，新加坡和香港吸引了來自世界各地的富人，將他們的資產存放在瑞銀集團和瑞士信貸集團等銀行，而香港是匯集 1 兆美元投資資金的所在地。英國央行的數據顯示，去年六月香港出現反送中街頭抗議以來，已有約 380 億港元的資金撤出香港。

目前全球 100 大銀行中，有 70 多家在香港設立亞洲據點，使其成為更具競爭力的全球金融中心。但今年 3 月英國商業顧問公司「Z/yen」的環球金融中心指數 (GFCI) 顯示，香港排名已從第三跌落至第六，而東京、上海及新加坡則排名上升超越香港。

彭博資訊 (Bloomberg Intelligence) 銀行分析師 Diksha Gera 表示，從去年的反送中抗議到上個月港版國安法通過，如果香港的金融中心地位受到威脅，緊張形勢可能會導致香港的資金流向新加坡。

Gera 指出，新加坡外幣存款大增可能是由於私人銀行業務的去槓桿化以及基金客戶因避險贖回進行變現等因素所致。