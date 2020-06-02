股災後基金還在賠？三步驟逆轉勝

3 月底股災之後，股債已反彈近 2 個月，手上的基金還在失血？法人建議用汰弱、留強、轉換三步驟調整，讓基金投資逆轉勝。

根據晨星資料顯示，截至至 5 月 27 日止，已核備逾 1,750 檔境內外基金中，仍有近 1,450 檔、約 28% 的共同基金報酬率為負值，其中 72 檔境內外基金今年虧損 25% 以上。

經過這次災難，投資人可趁機檢視手上的投資組合，才能保護資產。野村投信建議，先「汰弱」，將目前虧損仍大、未來市場前景不看好，反彈之日遙遙無期的基金出脫，因為此類型的基金總是「留來留去只留下負報酬酬」。

再者「留強」，將目前出現強力反彈，且前景看好的基金留下，這類基金代表先前只是被大盤拖累，一旦市場開始反彈便會開始領漲。

最後是「轉換」，汰弱及留強後，手邊會多出一些現金，建議買進先前尚未持有、且在股災後表現亮眼的基金，積極布局才能在較短時間內彌平先前虧損部位並獲利。

鉅亨買基金也認為適度「汰弱留強」才能強化投資組合，若持有的標的前景仍佳，建議投資人可以定期定額的方式持續布局；對於前景有疑慮的標的，則建議轉進較具潛力的市場。

目前美國仍是全球經濟領頭羊，鉅亨買基金建議，可配置一些美股部位，亞洲地區則看好經濟基本面相對穩健的台股及韓股。