債市續吸金 高品質債最受注目

歐美地區疫情持續趨緩，肺炎藥物研發出現進展，風險性債券有所表現，過去一周除了新興債仍為淨流出之外，投資級債、高收益債等債市皆呈現資金淨流入。

根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周新興市場債資金仍為淨流出，投資級債、高收益債等債市則迎來資金淨流入，其中高收益債上周淨流入資金約 16.1 億美元，已是連續第 5 周呈現資金淨流入狀態，市場氣氛正面。

安聯投信分析，上周除全球投資級債單周收紅外，包括美、歐及全球高收益債指數也多上漲，其中全球高收益債 B-BB 級上漲幅度更以單周 1.13% 領先全球高收益債指數表現，顯示具有較高品質及評級的債券，在此時更會受到青睞，並有望繳出較佳表現。

安聯投信認為，美國藥廠吉利德的肺炎關鍵新藥實驗數據正面，並在上周由美國總統川普宣布授權用於治療肺炎重症患者上，激勵金融市場情緒，風險性債券上周多有表現。後雖因美中兩國在肺炎疫情控制上互有指責，造成關係緊張及市場震盪，但觀察風險情緒指標的美國 10 年期公債殖利率上周微幅收漲約 0.01%，顯示對市場信心打擊有限。

受到新冠病毒及油價衝擊，不少美國企業受到需求與流動性減少等多面向衝擊，營運挑戰增加，迫使企業被調降，安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，觀察此波被調整評級的美國企業，不乏許多全球知名品牌如福特汽車、卡夫亨式食品與梅西百貨等，雖受到疫情衝擊短期面臨壓力，但企業基本體質仍穩健，多為高收益債中品質較佳的債券（B、BB 級），使得美國高收益債市中相對較優質的選擇增加。而且美國聯準會（Fed）對於高收益債的購債計畫，也將為相關優質的美國高收益債市價格帶來一定支撐，後市有表現機會。

但就中期來看，富蘭克林投顧則認為，許多國家大舉擴大財政支出及央行資產負債表，危機後的世界將面臨高負債、高赤字與低成長等挑戰，後續仍須留意企業調降獲利、高收益債中體質不佳的企業降評及違約行動，牽動高收益債市波動，建議適度納入與多數風險性資產相關性低的美國政府債 (GNMA)，將有助於降低在目前大漲大跌市場下投資組合的整體波動。