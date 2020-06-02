iPhone 11賣相佳 蘋果第一季手機市占回升

周二 (2 日) 外媒報導指出根據 Gartner 最新的報告內容顯示，iPhone 銷售量在 2020 年第一季年減 8.2%，銷售量則達 4092 萬支，比 2019 年第一季的 4457 萬支下滑約 370 萬支。而受到新冠肺炎影響，全球智慧手機市場同樣不景氣，第一季全球智慧手機銷售量下降 20%。

資料來源: Gartner

雖然第一季 iPhone 銷售下出現衰退，但其它廠的衰退幅度更大。Gartner 分析師 Annette Zimmermann 認為這是受惠於 iPhone 11 系列的銷售成功。相對其它品牌而言，iPhone 在今年開局取得不錯的成績，為全年出貨量贏得一個好兆頭。

Zimmermann 表示如果沒有發生新冠肺炎疫情影響，iPhone 有機會在第一季出貨創下季度新高。而蘋果正透過線上商店為客戶提供服務，同時 iPhone 生產在 3 月底已恢復到接近正常水準，均為銷售量帶來正面助力。

Gartner 報告中提到蘋果不像華為，Oppo 或 Vivo 那樣依賴中國，但蘋果還是避免不了面臨供應鏈停工及直營店暫時歇業，這對 2020 年第一季 iPhone 的銷售產生負面影響。

但 iPhone 受到肺炎的衝擊並不比其它品牌廠來得嚴重，使得 2020 年第一季 iPhone 銷量只下降 8.2%，總計約 4100 萬支。

至於其他智慧手機品牌廠很明顯在第一季手機出貨受到明顯衝擊。而對中國市場依賴度高的華為則遭受最嚴重的打擊，出貨量年減 27.3%，超過各主要品牌廠，衰退排名第二的三星則下降 22.7%，其次是 OPPO 年減 19.1%。

前五大智慧手機品牌廠唯一一家出現逆勢成長的是小米，第一季年增 1.4%，這歸因於廉價機種在全球與網路銷售強勁所致。