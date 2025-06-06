〈美股盤後〉馬斯克與川普翻臉特斯拉重挫14% 四大指數全黑

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-06-06 05:17

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美股四大指數周四全收黑(圖：Reuters/TPG)

電動車製造商特斯拉放量下跌，因執行長馬斯克 (Elon Musk) 與美國總統川普的公開爭執升溫。這已是特斯拉在過去五個交易日中第四度收跌。

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馬斯克近來加大對川普大規模稅收法案的批評，川普則反擊，聲稱馬斯克之所以不滿，是因新法案將取消對購買電動車的稅收優惠。

特斯拉當日為拖累華爾街的主要個股，終場大跌逾 14%，市值跌破一兆美元門檻。在川普表示對馬斯克「非常失望」後，特斯拉股價下殺。馬斯克則在 X 平台上反擊，表示「如果沒有我，川普根本不可能當選」。川普再稱馬斯克「瘋了」，還暗示可能削減其公司的政府合約，爭執進一步加劇。

投資人稍早對川普與中國國家主席習近平之間的互動報導感到振奮。根據美中雙方發布的通話摘要，兩人互邀對方訪問自己的國家，顯示雙邊關係有改善跡象。

近期有關關鍵礦產的爭議一度威脅撕裂美中之間脆弱的貿易停戰協議。

川普在 Truth Social 上發文表示，與習近平進行了「非常好的一通電話」，但具體成果尚未明朗。他補充稱，雙方的貿易談判團隊「很快」將再次會面。

另一方面，周三出爐的美國民間企業就業和服務業數據皆遜於預期，加劇投資人對經濟可能因貿易不確定性而放緩的擔憂，市場焦點轉向周五即將公布的非農就業報告。經濟學家預估 5 月新增就業為 12.5 萬人，較前月減少 5.2 萬人。

周四公布的初領失業救濟金人數顯示，上周申請人數連續第二周上升，達 24.7 萬人，較前一周增加 8,000 人，高於道瓊預估的 23.6 萬人，顯示就業市場正在走軟。

堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 周四表示，關稅可能重新推升通膨，未來幾個月可能出現物價上漲壓力，但其影響尚難完全掌握。他的言論顯示，他傾向於在 6 月 17-18 日的會議上維持利率，也可能延長觀望期。

儘管川普呼籲降息，但聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 至今仍選擇按兵不動，等待更多數據，以因應關稅波動帶來的政策挑戰。

美股周四 (5 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 108 點，或 0.25%，收 42,319.74 點。

那斯達克指數下跌 162.04 點，或 0.83%，收 19,298.45 點。

S&P 500 指數下跌 31.51 點，或 0.53%，收 5,939.30 點。

費城半導體指數下跌 22.43 點，或 0.45%，收 5,010.92 點。

NYSE FANG + 指數下跌 0.58 點，或 0.0041%，收 14,093.53 點。

標普 11 大板塊幾乎一片血紅 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.48%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.08%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.0095%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.82%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.33%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.46%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.41%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.05%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.9%。

企業新聞

穩定幣發行商 Circle Internet Group(CRCL-US) 公開上市首日股價飆漲，該公司發行 3,400 萬股，發行價為每股 31 美元，開盤價為 69 美元。隨後股價持續上漲至每股 85 美元，漲幅達 174%。

川普媒體與科技集團 (Trump Media & Technology Group)(DJT-US) 股價跌逾 8%，反映出川普與馬斯克之間的公開衝突持續升溫。

微軟 (MSFT-US) 執行長表示，儘管微軟與 OpenAI 的合作關係正隨著雙方業務演進而出現變化，但這段關係依舊強勁，對雙方未來的 AI 發展都至關重要。目前雙方合約簽到 2030 年，但今年初修訂合約，允許 OpenAI 向其他供應商租用雲端運算資源以訓練 AI 模型。

OpenAI 最新報告指出，近期偵測到愈來愈多中國組織利用其 AI 技術從事隱蔽行動，雖然規模有限，但涉及手法及目標範圍已逐步擴大。這些中國組織利用生成式 AI 執行各種操作，包括生成虛假內容、輔助駭客行動與發布分化性社群媒體內容等。

經濟數據

美國初領失業金人數報 24.7 萬人，預期 23.6 萬人

美國續領失業金人數報 190.4 萬人，預期 191 萬人

華爾街分析

Stanphyl Capital 投資組合經理 Mark Spiegel 表示，「特斯拉股價的災情已不言而喻。我不認為這對整體市場有重大影響，除了它對指數和指數型基金有些許拖累而已。美股面臨很多問題，但特斯拉不是核心。」

Infrastructure Capital Advisors 執行長 Jay Hatfield 表示，「雙方開始對話是好事，但我認為美中達成協議可能還要等，會排在與印度、日本等其他國家之後。想要快速達成協議的機率非常低。」