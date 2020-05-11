iPhone大打價格戰 供應鏈受累

由於新冠肺炎 (COVID-19) 攪局導致手機滯銷，近期蘋果開始積極去庫存，在中國市場大打價格戰，最新的 iPhone11 系列單品價格最大降幅達到人民幣 1600 元。但蘋果大幅降價舉動也使相關供應鏈受累，傳出蘋果再度要求供應鏈降價。

自從蘋果近幾年推出的新款手機都被冠上缺乏創新的標籤，iPhone 在中國市場的銷售量開始逐漸下滑，失去全球最大消費市場的支撐，無疑讓蘋果的 iPhone 業務受到衝擊。

而蘋果在中國失去的地位，已被華為搶占，當然蘋果和華為在中國勢力的消長與美中貿易戰也不無關係。

蘋果調降終端產品價格，為確保利潤不致出現太大衝擊，最直接有效的方式就是要求上游供應商配合降低零組件價格。根據供應鏈內部透露，早在 2019 年，蘋果開始大砍供應商們的價格，而在近期，蘋果再針對部分供應商進行砍價的動作。

此外，一部份蘋果供應鏈指出，只要在終端產品的降價策略沒有明顯提振市場需求前，可能砍價的動作會持續下去。從供應鏈的角度來看，現階段蘋果作法已經越來越像國內品牌手機廠，砍價越來越兇。

近期就有消息指出領益智造旗下充電器大廠賽爾康突然遭蘋果大砍訂單，連帶導致賽爾康將臨時僱員全數裁撤，同時正職員工也面臨大量裁員風險。而原本賽爾康在人力求職網站刊登的求才廣告也顯示暫停徵才。

