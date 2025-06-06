3,000多輛汽車海上起火 貨船包租方：客戶訊息不便公布

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-06 05:30

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一艘從中國港口出發載有 3,000 多輛汽車的滾裝船在太平洋上起火，近日引發關注。經船東方 Zodiac Maritime 公司確認，「Morning Midas」輪上全部 22 名船員無人傷亡，已經棄船，並被安全轉移。

一艘從中國港口出發載有3,000多輛汽車的滾裝船在太平洋上起火，近日引發關注。（圖：Shutterstock）

據《每日經濟新聞》周四（5 日）報導，經確認，上汽安吉物流股份有限公司為「Morning Midas」輪的包租方，負責貨物配載計畫，船舶的船員配備和營運管理則由船東方負責。

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「目前我們在等待船東的消息，業務團隊也在同步核實相關訊息。」安吉物流董秘表示，若獲得確切訊息，會進一步對外公布。

安吉物流相關工作人員介紹，此前安吉物流從未發生過類似汽車運輸船起火事件。

另外，由於事故原因尚不清楚，且船舶事故理賠流程複雜，涉及事故調查、損失評估及責任認定等環節，因此，預計耗時會較長。