〈美股早盤〉美5月ISM製造業PMI升至43.1 美股早盤表現平淡

美國總統川普於上週五召開有關中國議題的記者會，宣佈美國將採取行動取消對香港的特殊待遇，但並未提及美中貿易協議議題，暫時緩解了貿易商的擔憂，並令華爾街鬆了一口氣。

美股 S&P 500 指數及道瓊指數於上週皆上漲超過 3%，但由於美中關係不確定性仍高，再加上美國多地爆發的示威抗議，對於商業活動造成衝擊，美股於週一 (1 日) 早盤表現平淡，道瓊指數小跌 27.44 點。

美中緊張關係升級

近期香港問題導致美中緊張局勢持續升級，《彭博》引述消息人士報導，北京政府已要求國營農業公司暫停自美國進口黃豆在內等農產品，此外，中國農產品進口商也取消部分美國進口豬肉訂單，但數量不明。儘管如此，目前中國私營企業尚未被告知暫停採購作業。

美國示威抗議衝突

全美多地城市因抗議警察暴力而陷入動盪，Target Corp.、蘋果和亞馬遜與旗下的全食超市，均宣佈暫時關閉門市或調整營業時間，其中部分商店已因搶劫事件而遭到破壞。沃爾瑪於週日晚間也表示，將關閉全國數百家商店。

截至台北時間週一 (1 日)22 時許：

道瓊指數下跌 27.44 點或 -0.11%，暫報 25355.67 點

那斯達克下跌 1.20 點或 -0.01%，暫報 9488.68 點

標普 500 下跌 8.77 點或 -0.29%，暫報 3035.54 點

費半下跌 10.63 點或 -0.57%，暫報 1841.86 點

台積電 ADR 上漲 0.91% 至每股 50.79 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.675%

紐約輕原油下跌 2.87% 至每桶 34.47 美元

布蘭特原油下跌 1.22% 至每桶 37.38 美元

黃金下跌 0.61% 至每盎司 1741.05 美元

美元指數下跌 0.25% 至 98.093 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜早盤上漲 0.75%，達 2451.36 美元。

摩根史坦利分析師 Brian Nowak 將亞馬遜的目標價，由每股 2600 美元調升至 2800 美元，並將股票評級維持在「買入」。Nowak 表示，居家防疫措施使消費者外出購物的頻率降低，再加上政府實施的經濟刺激政策，促使消費者轉向網路購物，並刺激線上商店的銷售大幅增長。Nowak 預估，即使整體消費需求呈現萎縮，亞馬遜的銷售仍有望成長。

此外，Nowak 預估整體電子商務市場將於 2020 年增長 25%，並於 2021 年增長 12%。

Alphabet (GOOGL-US)

Alphabet 早盤下跌 0.60%，達 1425.03 美元。

Google 原本計劃在 6 月 3 日舉辦 Android 11 beta 的線上發表會，並且將針對一般用戶提供公開測試版本，但 Android 團隊卻於週日 (31 日) 宣佈延遲發表，且並未說明具體延後原因及新的發表時間。

市場認為可能是因為新冠疫情的影響，導致新版作業系統測試版本調整進度受到影響，再加上美國於近日因種族歧視問題而爆發示威抗議活動，Android 團隊在推文中表示：「非常期待公開 Android 11 的細節，但現在並不是慶祝的時刻。」

聯合航空 (UAL-US)

聯合航空早盤上漲 0.18%，達 28.25 美元。

聯合航空於上週五表示，由於新冠疫情持續抑制旅行需求，計劃削減旗下 67 名管理者中的 13 名，以節省成本。

與競爭對手美國航空及達美航空相同，聯合航空也向數千名員工提供自願離職協議和其他配套措施。根據聯邦航空業 250 億美元的援助條款，在 9 月 30 日之前不得裁員或削減薪水，因此這些管理者的離職生效日為 10 月 1 日。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 終值報 39.8，前值 39.8

美國 5 月 ISM 製造業 PMI 報 43.1，預估 43.3，前值 41.5

美國 Markit 製造業 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

華爾街分析：

Merian Global Investors 固定資產部門主管 Mark Nash 表示，商業活動的逐步開放、以及經濟呈現好轉跡象，刺激市場情緒由低點回升，且目前尚未有第二波疫情爆發的跡象。

BCA Research 策略師 Peter Berezin 表示，目前股市最主要的下行風險，為第二波疫情的爆發，若市場對於疫情再度爆發的緊張情緒升溫，則風險性資產將會面臨挑戰。但儘管如此，Berezin 仍建議「適度增持」(modest overweight) 股票的持有部位，他表示，就算病毒疫苗無法順利於今年推出，病毒檢測的擴大仍有助於更有效率地實施防疫封鎖措施。