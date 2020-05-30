川普：美國切斷金援 即日起退出WHO

美國總統川普週五 (29 日) 召開記者會宣布，美國將退出世界衛生組織 (WHO) 並宣布切斷資金。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 587 萬例，死亡數突破 36.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 173 萬，死亡人數至少 10.2 萬。

川普表示，世衛未能按要求進行急需的改革，美國即日起將終止與世衛的關係，並將這些資金重新分配給全球其他組織，以滿足全球緊急公衛需求。然而，川普並未說明打算使用哪種機制終止世衛資金。

世衛組織發言人 Tarik Jasarevic 稱，世衛資金以 2 年作為預算週期，在 2018 年和 2019 年的資金周期中，美國支付了 2.37 億美元的評定會費以及 6.56 億美元的自願捐款，平均每年 4.46 億美元，約佔該機構總預算的 14.67%。

川普稱：「儘管中國每年只支付世衛 4000 萬美元，而美國每年大約支付 4.5 億美元，但中國已經完全控制著世衛。」

川普控訴：「世界需要中國提供有關該病毒的答案。我們必須具有透明度。為什麼中國切斷從武漢到中國各地的感染者？但這些感染者沒有去北京或其他地方，中國卻允許這些感染者自由地在世界各地旅行，包括歐洲和美國。」

川普多次批評世衛對疫情的反應不佳，該組織在疫情爆發初期就反對對中國祭出旅行禁令，根本是以中國為中心。

川普在 4 月 14 日表示：「幸運的是，我沒有被說服暫停中國旅行禁令，這挽救了無數的生命。」

川普於本月 18 日曾致函世衛世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)，如果世衛未能承諾，在 30 天之內做出實質性的重大改革，美國要永久性的撤出資金，並重新考慮在這一組織的會員身分。