〈Q3投資策略〉美中、香港牽動外匯神經 美元高檔盤整 看好兩外幣偏強

時序即將進入第三季，全球股市歷經第一季大修正與第二季的大反彈之後，銀行業者表示，第三季將進入景氣與疫情的觀察期，而外匯市場的重點將轉為政經面，預期美元將於高位盤整，甚至有部分銀行業者偏空看待，但看好歐元、日圓呈現偏強態勢。

中國信託表示，第二季外匯市場的焦點放在疫情造成的經濟衝擊，以及流動性緊縮問題，使得第二季美元維持強勢格局不變。不過隨著美國聯準會大量寬鬆政策，流動性緊縮問題和市場信心都已恢復，外匯市場完全以美元為中心的操作已經稍有鬆動，先前跌幅過重的貨幣紛紛出現反彈跡象，美元指數整體維持溫和震盪格局。

展望第三季，中國信託認為，外匯市場的重點將轉為政經面。美國總統大選在即，疫情問題造成美國經濟衰退，對川普連任之路造成阻礙。為了提高聲勢和轉移疫情焦點，川普近期猛批中國應為疫情負上最大責任，美國商務部擴大華為禁令等，顯示美中之間的角力與脫鉤更形白熱化。在景氣能見度仍低之際，美中貿易摩擦的升溫為市場增添不少不確定性。在機會 (非美貨幣的跌深反彈空間) 與風險 (全球景氣復甦緩慢) 的拉鋸當中，市場波動不免較過去承平時期來的大，避險概念的美元將具下檔支撐，預期第三季美元高檔震盪格局將延續。

國泰世華銀行投研團隊協理林啟超也表示，隨 Fed 流動性救援政策發酵，上一季美元強勁飆升狀況將不復見，由於全球景氣及疫情仍具不確定性，加上全球反中衝突熱化及美國大選等三大風險，短線要大幅修正機率亦有限，預計將於高位盤整。

永豐銀行則認為，美、中近期在科技方面擴大圍堵華為，金融方面收緊陸企 IPO、人權領域則加強審核財報，中國也打出人權戰，推出港版國安法，美中衝突升溫；美中衝突不影響疫情過後復甦預期，但是對於外幣來說，恐使美元指數、美元偏空。

歐元方面，林啟超表示，若歐盟執委會 5000 億歐元的「復甦基金」通過，以贈與代替貸款，資助疫情嚴重的歐盟國家，將有助於提振市場信心，利歐元走強。只是「復甦基金」要推出，須說服財政狀況較好的北歐國家，預計最快也得等到年底方能通過，短線會先牽制歐元走勢。

中國信託表示，歐元區最大的隱憂在於成員國的債信品質不齊，債信較差的國家如義大利發債利率較高，使得歐洲央行有再擴大寬鬆貨幣政策的必要性，歐洲央行最新的會議紀錄也確定了最快 6 月動作的意向，而貨幣寬鬆的加大將使得歐元反彈的空間受限。而法德兩國近期倡議設立 5000 億歐元的歐洲復甦基金，由歐盟出面發債，債信齊一，可有效降低各國取得資金的成本，將為歐元的利多因素，惟歐元區各國目前離達成共識仍需一段時間。

永豐銀行同樣指出，5000 億歐元復甦基金，有助緩解義大利、希臘等國的財政困境；歐洲主要國家疫情持續趨緩等，都有利歐元偏多。

永豐銀行提到，香港事件加劇，恐讓香港失去金融中心地位，要留意部分資金轉向日圓。林啟超也表示，近期港版國安法更使地緣關係趨向緊張，料使日圓偏強呈現。

中國信託則指出，日圓走勢一向和日本龐大海外投資資金的流動息息相關，在主要國家皆降至零利率之際，降低日本資金再擴增海外投資的誘因，而在市場第三季政經不確定性升溫之際，資金回流可能性高，故預期日圓第三季有升值空間。