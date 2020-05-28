日本8家車廠4月全球生產大減6成 在美國生產掛零

日本的 8 家汽車製造廠，今年 4 月在全球的生產台數較去年同期減少 60%。新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行造成需求量下滑等是影響主因，特別是各家車廠在美國停工的關係，當月份在美國的生產台數掛零。

根據日本 8 家車廠的統計數據，2020 年 4 月的全球生產台數報 91.62 萬輛，較去年同期減少了 60%。

新冠肺炎的全球大流行，造成全世界的汽車需求量下滑。還有斷鏈影響造成零組件的取得困難，組裝廠也在缺料或封城的影響下暫時停工。

日本 8 家車廠 4 月全球生產大減 6 成 在美國生產掛零 (圖片：AFP)

特別是在美國方面，在當地設有汽車組裝廠的豐田 (7203-JP)、本田 (7267-JP)、日產 (7201-JP)、速霸陸 (7270-JP) 等 4 家廠商，在停工的影響下，4 月於美國的生產台數掛零。而去年同期在美國的生產台數則有 32 萬輛左右。

而當月的日本國內汽車生產年減 46% 至 41.25 萬輛。豐田年減 25.9% 至 21.8 萬輛，連續 7 個月遜於去年同期。日產年減 61.8% 至 2.16 萬輛，本田年減 32.1% 至 5.31 萬輛。

另外在恢復正常生產的中國市場方面，4 月生產年增 11% 至 44.66 萬輛，已出現明顯回溫。在湖北武漢設有工廠的本田，4 月的中國生產年增 21.1% 至 15.24 萬輛，創下歷年 4 月的單月新高。

而從全球生產台數來看，豐田年減 50.8% 至 37.9 萬輛，日產年減 62.4% 至 15.03 萬輛，本田年減 52% 至 21.27 萬輛。