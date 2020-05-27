拼紓困！日本第1、第2次補正預算案規模 合計達GDP 40%

由日本政府所提出的 2020 年度第 2 次補正預算案，週三 (27 日) 傍晚在臨時的內閣會議中通過，追加歲出預算達 31 兆 9114 億日圓，創下日本補正預算案的最高紀錄。

再追加預算之後，日本應對新冠疫情的第 2 次補正預算案規模將高達 117.1 兆日圓 (約合新台幣 32 兆元)，其中有超過 90 兆日圓，將用於企業的資金紓困。

而若再加上已在上個月推出的 117 兆日圓經濟振興方案，日本政府本次面對新冠疫情所提列的財政刺激規模，就達到 234 兆日圓，約佔日本 GDP 的 40%。

日本第 1、第 2 次補正預算案規模 圖片：Bloomberg

在週三 (27 日) 的 90 兆日圓企業紓困案中，日本政府將透過官股及民間金融機構提供給企業紓困的實質無利息、無擔保融資逾 60 兆日圓，另有 12 兆日圓將用於企業的資本援助及不良債權，還備有 15 兆日圓的公家資金可提供給金融機構。

另外，日本政府為了預防第 2 波的疫情發生，也編列 2 兆 9892 億日圓預算，將用於醫療從事人員的慰勞金及醫療機關的口罩配發，還有疫苗及治療藥品的研發等。

本次日本政府的第 2 次補正預算案將在 6 月 8 日提交國會，目標在 6 月 17 日會期結束前過關。

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