不滿推特加註警示標籤 川普威脅監管社群媒體甚至關閉回擊

在推特 (Twitter) 於川普推文加註警示標籤及事實查核連結後，美國總統川普週三 (27 日) 再度推文批評稱，社群媒體的行為等於使保守派噤聲，暗示此舉恐影響大選走向，甚至威脅要監管甚至關閉社群媒體。

川普推文表示：「共和黨人認為社群媒體完全忽視保守派的聲音，在我們允許這種情況發生前，我們將嚴格監管或是關閉社群媒體。」並稱不能讓大規模的郵寄選票流通美國，這等於默許作弊、造假以及竊盜行為發生，誰作弊的多就獲勝，川普並警告要社群媒體立即收手。

(圖：Twitter)

不過社群媒體由上市公司運營，且供全球數十億人使用，因此沒有證據顯示川普有能力關閉社群媒體網路。

川普發布推文後，推特 (TWTR-US) 週三 (27 日) 早盤跌逾 1%。

儘管川普並未指名道姓，不過顯然是在回應推特早前舉動，推特 (Twitter) 週三稍早將川普兩條針對郵寄投票的推文警示標籤和事實查核連結，認為川普在郵寄投票方面提出毫無根據的主張，對於廣大用戶來說具有誤導性。

推特撰寫的文章指出：「川普聲稱郵寄投票將導致選舉操弄，但事實查核人員表示，沒有證據能夠顯示郵寄選票與欺詐選民有關。」

在推特採取行動後，川普 2020 年美國大選競選經理 Brad Parscale 立即表示，他認為推特此舉旨在阻止總統向選民傳達訊息，有侵犯總統言論自由之虞，並稱事實查核人員為有偏見的「假新聞媒體」，只是推特用來表達明顯政治立場的煙霧彈。