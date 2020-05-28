日本央行大買ETF 估年內成日本股市最大股東

日本央行持續加碼買進 ETF，很有可能在今年內就會成為日本股市的最大股東。

根據日本《朝日新聞》週三 (27 日) 報導，日本央行在同 (27) 日公布了上年度 (2019 年度，2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 財報，該行在截至 2020 年 3 月底，持有的 ETF 時價總額報 31.2 兆日圓，較去年同期增加 7.9% 或 2.3 兆日圓。

這也是因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情引發了經濟危機，日本央行才進一步增加 ETF 的持有額。估計在近日內，其持有規模就會超越「日本年金公積金管理運用獨立行政法人」(Government Pension Investment Fund, Japan，GRIF)。

ETF 是與日經平均指數 (Nikkei 225)，還有與其他股價指數相互連動的金融商品。買進的個股範圍相當廣泛，日本央行也成為間接股東。然而就先進國家而言，日本央行將資金投入股市也實屬特例。

Nikkei 225 走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

就日本央行在今年 3 月底的 ETF 持有額來看，其規模占了東證一部上市企業時價總額的 5.8%。

根據日本 NLI Research Institute 首席股市策略師井出真吾的試算，截至 3 月底時，日本央行已透過 ETF 持有 56 家公司的 10% 以上股票。較去年的 37 家公司出現大幅增長。