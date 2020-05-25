美國特別股籌碼面趨穩 有助行情走升

特別股今年 2 月~ 3 月經歷修正後，4 月開始恢復抬頭格局。法人認為，目前特別股指數殖利率約 6.7% 左右，搭配全球主要國家祭出強力的無限量化寬鬆、協助金融環境持續改善，挹注特別股殖利率仍存在收斂空間。尤其美國特別股籌碼面趨穩，有助後續行情走升，長線操作指標建議聚焦企業營運風險低、財務風險低且產業具備領導地位等特質的特別股題材。

美國投資公司協會 (ICI) 資料顯示，貨幣市場基金總規模已達金融海嘯時高點，加上 G4 央行 (美、英、歐、日) 皆採取接近零利率乃至於負利率政策，更強化資金尋找收益的機會，形成金融市場潛在龐大資金動能。富蘭克林華美投信表示，目前美國規模最大特別股 ETF 在外流通股數維持穩定性，伴隨市場信心回升，籌碼面增加將有機會拉抬特別股市場走升。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，今年上半年資本市場持續進行修復過程，ICE 特別股總報酬指數於 2 月~ 3 月底間歷經三個階段的修正，引發投資人快速去槓桿行為後，特別股市場進入 4、5 月恢復抬頭格局。近期美國金融狀況指數與反映市場情緒的恐慌指數 (VIX) 皆轉佳，更帶動特別股資產走出烏雲領空。

根據彭博資訊顯示，以 ICE 美銀美林指數為例，截至今年 5 月 15 日止，特別股指數殖利率約 6.7% 左右，余冠廷表示，搭配全球主要國家祭出史上最強無限量化寬鬆、協助金融環境持續改善，例如：美國降息至零利率並祭出各類流動性調節工具；歐洲則降低長期定向再融資利率，並接受墮落天使債；日本擴大買入公司債與商業本票合計上限 20 兆日圓；中國則有降存準率、貸款市場報價利率等措施，挹注特別股殖利率仍存在收斂空間。

從歷史經驗借鏡，過去歐洲央行對利率一路放水後，投資環境讓歐洲高收益債走多頭格局數年；近期美國逐步踏入類似道路，如美國零利率政策預計可為特別股市場營造估值成長空間。

富蘭克林華美投信表示，特別股資產具備息收及相對普通股波動較低的特性，加上發行主體多為投資等級信評體質，且相對集中於金融產業，次產業則為公用事業、REITs、通訊等領域。根據理柏資訊回測，觀察 2003 年~ 2020 年間任一個月進場投資美國特別股指數達 3 年的累積報酬率，長期平均下來投資勝率高，建議可作為長期投資的核心配置。

操作建議上，余冠廷表示，現階段仍將主動篩選標的，採取產業相對均勻配置的投資組合，目前金融特別股占比逾 4 成、非金融特別股配置於 5 成，未來將會持續採取標的分散策略，以確保流動性並分散信用風險，也建議投資人可藉本次修正期間分批進場布局特別股資產，以期未來資本利得的空間。

惟風險考量上，建議持續留意全球金融與貨幣政策，並觀察各國落實進度，長期來看，須將加強挑選企業營運風險低、財務風險低且產業具備領導地位等特質的特別股題材，將是後續長線操作上的指標。