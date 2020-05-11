台股布局 留意兩關鍵時點 

在疫情趨緩、美股收紅的激勵下，台股上周持續挑戰萬一關卡，今 (5/8) 日盤中一度上漲逾百點，最後在年線壓力下收於 10901.42 點。展望後市，法人認為，短期來說，台股指數已高，大盤上揚空間有限，長期而言，台股走向則需要留意 2 個關鍵時點，包括各國是否順利於 6 月解封，以及 9 月國際電腦展新品展出與美國聯準會會議對於紓困計畫可能出現的調整動作。

中美兩國貿易代表於 5 月 8 日和平開展對話，象徵中美兩國關係改善，美股四大指數上周五仍以漲幅做收，今日台股受此激勵，早盤一舉上漲逾百點。即使市場對貿易戰進程，暫時持樂觀看法，但回顧過去一周，外資對亞股信心還未回籠，根據彭博統計外資資金流向從 5 月 4 日至 5 月 8 日，新興亞股除印度以外，資金全面流出，並以台股流出 17.9 億美元最重。

資料來源：Bloomberg，2020/05/11，中國信託投信整理。

分析近期台股盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，最近各國陸續公布的 GDP 或失業率等數字非影響股市的主要因素，在未來各國陸續解除封城後，經濟活動以及需求的回升才是影響基本面的關鍵。此外，美中關係近期因肺炎疫情出現摩擦，是未來否會因此加大貿易的衝突，還是可以回歸協商格局，將是總體面向另一重要觀察因子。

此外，雖然近一周外資撤退，不過，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，距離總統 520 就職只剩不到兩周，加上本月又是台指期結算日，造就今日早盤台股強漲百點，重回「萬一」關卡；短期來說，台股指數已高，即使國家隊彈藥充足，若外資無心追價，大盤上揚空間有限，惟尤其先前遭疫情影響較重的手機供應鏈，可能有補漲機會，投資人或可逢低布局。

長期而言，台股走向有 2 個關鍵時點投資人須多加留意。首先，6 月是第一個關鍵時點。周俊宏解釋各國能否順利於 6 月解封，是疫情警報是否能真正解除的關鍵。雖然從本周開始，美國各州將陸續解封，但美國單日新增確診數仍維持在兩萬以上，加上西方國家沒有戴口罩習慣，第二波疫情仍有捲土重來的可能性，因此，周俊宏認為歐美國家於５月逐步解封或許能帶來一小波慶祝行情，但如果遲至 6 月疫情都沒有捲土重來，才算真正解封，經濟始有望重返復甦軌道。

第 2 個時點是 9 月，周俊宏指出到時投資人可觀察國際電腦展是否有新品展出，或從新品觀察在家工作趨勢是否持續延燒；同時，9 月的聯準會會議對於紓困計畫可能出現調整動作，投資人或將視聯準會決策調整資產配置。