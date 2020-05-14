亞股低本益比、高股利 獲法人青睞

近期全球股市跌深反彈，帶動 MSCI 世界指數預期本益比站回 20 倍以上水準，實在不便宜。不過，放眼各區域市場，貴中仍能找到相對便宜的股市，其中，亞股本益比約 14.6 倍，低於歐美。法人指出，從評價面觀察，亞股低本益比，而且股利率水準長期優於成熟市場，尤其台灣、新加坡、馬來西亞、泰國等，股利率都有 4% 左右，備受機構法人青睞。

3 月下旬以來，全球股市反彈，又以美股彈幅最大，第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，S&P 500 指數回補本波下跌空間 60%，預期本益比來到 23.1 倍，也帶動 MSCI 世界指數本益比上揚到 20 倍，不過，亞太股市仍只有 14.7 倍。

所謂「預期本益比」，即以目前股價除以未來的獲利預期。因此，隨著預期本益比拉高，代表股價不再如 3 月下旬般便宜；但相較於全球股市，亞股預期本益比仍舊偏低，股價相對低廉。

雖然受到肺炎疫情的影響，企業公布的第 1 季財報普遍不如預期，而且分析師也開始著手下修今年獲利預估值，黃筱雲認為，此顯示全球股市未來的預期本益比可能進一步拉高，而亞股的本益比偏低，可望成為吸引資金配置的一大優勢。

事實上，彭博分析師也指出，目前亞洲各國的疫情控制，都比歐、美各國來得好。特別是台灣、南韓與中國，官方的防疫措施奏效，本地經濟有機會領先重啟。即便未來第二波疫情出現，有能力迅速撲滅，降低市場恐慌，股市波動度將會比歐、美來得和緩。

除此之外，黃筱雲指出，亞太股市的長期股利率水準位居全球前段班，是另一大優勢。以近 12 個月股利率為例，亞股近 3%，高於全球股市的 2.5%，及美股的 2.1%。其中，台灣、新加坡、馬來西亞、泰國等，都有 4% 左右，能吸引長期投資的機構法人青睞。