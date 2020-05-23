【財經M平方】德國法院判定歐央行越權 可能停止參與購債計畫？

5/5 德國聯邦憲法法院（Federal Constitutional Court）要求歐央行 3 個月內針對其資產購債計劃（PSPP）提交檢視計畫，否則強制德國央行禁止參與未來的資產購買計劃，並出售相關資產！

經濟已經夠差，購債放錢（QE）都來不及了，現在卻出現德國可能停止參與購債的計畫？雖然本次主要針對過去數年歐央行的政府公債購買計劃（PSPP），尚未對疫情緊急資產購買計劃（Pandemic Emergency Purchase Programme；PEPP）進行檢視，但德國法院此舉仍是等於是打了歐央行一掌！他為何這麼做？整件事情的來龍去脈且聽 M 平方娓娓道來！

先來複習一下歐洲央行的資產購買計畫（QE），方便我們往下繼續深入探討德國法院這次爭議判決的原因和影響：

前言：歐央行資產購買計劃簡要

1）資產購買計劃（Asset Purchase Programme；APP）：2015 年 3 月歐央行宣佈大規模資產購買計劃，也就是俗稱的 QE 購債，歐央行將以每月新增 600 億的規模購買各式資產。APP 目前持續進行，僅於 2019/1～2019/10 短暫中止，而每月購買規模則隨著歐洲經濟和物價而有所調整，最高曾經高達每月 800 億歐元。目前為每月 200 億歐元，並於疫情後於 2020 年追加 1200 億歐元的購買規模。

2）公部門資產購買計劃（Public Sector Purchase Programme；PSPP）：是 APP 計畫的主力子計劃，主要購買資產品種為各國的主權公債，佔整個 APP 規模的八成以上，截至 2019 年底已累積持有 2.1 兆歐元的公債資產。而 PSPP 計畫也是此次德國法院審查並裁定可能越權的資產購買計劃。

3）疫情緊急資產購買計劃（Pandemic Emergency Purchase Programme；PEPP）：2020/3/18 歐央行針對疫情推出規模 7500 億歐元的資產購買計劃，隨後取消 PEPP 計畫的購買上限，以增加購債的靈活彈性，至少持續至 2020 年底。

一、德國聯邦憲法法院判決的來龍去脈

德國聯邦憲法法院（以下簡稱德國法院）裁定歐盟法院越權，並要求歐央行於三個月內提供 PSPP 計畫的檢視計畫，否則將要求德國聯邦銀行退出 PSPP 計劃，甚至出售過去購買的債券資產。

相信大部分的人看到上面這句話，一定一團混亂，沒關係先別急，M 平方用三個問題帶大家一步一步暸解整個事件的經過！

1）歐盟法院做了什麼事？

其實早在 2018 年 12 月，歐盟法院已經就歐央行的 PSPP 計畫給出裁決，認為這個政策符合歐央行本身的政策目標，並無越權。

2）德國法院為什麼認為歐盟法院越權？

要理解德國法院為什麼做出這樣的裁決，我們需要先知道歐盟公約對於歐央行的規範和授權。歐盟公約授權歐央行的權責為保持整個歐元區物價通膨穩定。需要注意的是，這個授權可沒包含經濟發展！因此推動經濟政策是各國政府的權責範圍，不屬於歐央行。但當歐央行推行貨幣政策刺激物價通膨時，必定對經濟產生一定影響。

正因為如此，德國法院認為歐盟法院對上述政策衍生的經濟影響未進行完整的評估，違反比例原則，因此判定歐盟法院有越權行為。這也導致歐洲央行的 PSPP 計畫也被視為可能越權。

3）德國央行退出資產購買計劃會發生什麼事？

回答這個問題之前，我們需要先知道 PSPP 計畫實際的執行流程：

由歐央行決定每月新增購買資產規模（例如 2019.9 月後為每月新增 200 億歐元購債） 再依據各國央行出資比例（Capital Key）決定每個地方國家央行這個月的購買規模。而出資比例是指歐元區各個國家的央行出資投入歐央行的資金比例。 各國央行依據各自分配的規模去購買自己國家的政府公債，少部分國家為滿足購買額度會拿一部分比例購買超國家債券資產。換句話說，歐央行持有的德國公債皆由德國央行購買。

而由於德國由於經濟規模在整個歐盟中最大，因此其出資比例最高（截至 2020/1/30：德國出資比例達 21.44%），也讓德國央行一直以來是 PSPP 計劃的購買主力央行。所以德國央行若退出 PSPP 計畫，將對歐央行貨幣政策的推行造成極大的阻礙，因為根據 PSPP 計畫規定，德國公債需要由德國央行購買。

二、各方機構怎麼說？

從圖中可看出，歐央行認為提供政策評估文件難度判斷應該不高，而歐盟法院 5/8 聲明則強調歐盟法院的唯一優越性，唯有歐盟法院具備審判權。

有趣的是，相較於德國法院的強硬態度，梅克爾領導的德國政府除了第一時間出面緩頰，表示此事只需歐央行證明 PSPP 購債計畫符合必要性即可化解之外，更於 5/18 與法國提出「法德聯合建議」：提議由歐盟的名義舉債 5000 億歐元成立歐洲疫情後的中長期復甦基金。此舉顯示其認為貨幣政策出現不確定性，可改用財政政策補強。（4 月梅克爾可是反對這件事的喔。）

德國法院挑戰歐洲央行，短期來看會影響歐央行的政府公債購買計劃（PSPP）嗎？這樣的齟齬如果持續發生，長期下來，對於歐洲央行操作貨幣政策又會有什麼影響？更多完整內容，都收錄在 財經 M 平方 網站上！