疫情重創歐洲兩大經濟體 德國工業產值跌幅創近29年最高

週四 (7 日) 歐元區兩大經濟體公布 3 月工業產值雙雙大跌，在疫情封鎖措施之下，工廠關閉對經濟造成的傷害不言而喻。

德國聯邦統計局 (Destatis) 數據指出，德國 3 月工業產值月減 9.2%，大於分析師預期，為 1991 年 1 月以來最大跌幅，排除能源和建築業的工業產值下滑 11.6%，能源業和建築業產出分別下滑 6.4% 以及增長 1.8%。

德國 3 月工業產值月減率達 9.2% (圖：Tradingeconomics)

其中，作為德國核心產業的汽車業所受衝擊最劇烈，3 月產出較上月大減 31.1%。根據官方及產業人士發布最新數據，因疫情肆虐，工廠多半呈現閒置狀態，4 月汽車產量大減 97%，目前多家汽車大廠正就紓困事宜與政府展開磋商，梅克爾發言人表示，預計談判將持續數週，可能採取措施包含舊車換現金等等。

法國統計局 (Insee) 數據指出，3 月工業產值月減 16.2%，主要由運輸設備及精煉石油產品下滑所致，前者產出較上月下滑 35.9%，後者則下滑 34.3%，此外採礦業產出下滑 4.1%，建築業產出也較上月大幅下滑 40.1%。

法國 3 月工業產值月減率達 16.2% (圖：Tradingeconomics)

受到運輸設備投資減少所致，Insee 預計今年工業投資額將大幅下滑，預期跌幅將達 7%，法國政府預計於週四稍晚公布取消封鎖措施的相關細節，預計 5 月 11 日正式解封。

歐盟委員會週三 (6 日) 發布預警稱，今年歐盟 GDP 將萎縮 7.5%，恐將創下 1930 年代經濟大蕭條以來最糟表現，預計德國 GDP 將萎縮 6.5%，法國則萎縮 8.2%。