米其林美味＋A5和牛，顛覆你對餐盒的想像 澎湃饗宴帶著走

文●蘇曉音

宅經濟當道，享受美食無須上館子，豐盛的外帶餐盒，成了居家新選擇。(攝影者．程思廸)

一株病毒，大大改變了我們的生活形態。為了圍堵病毒，「社交距離」成為防疫重點之一，也打破了過去大夥上餐廳聚餐的形式，連米其林餐廳都陸續推出外帶品項。

受疫情影響，全球許多政府規定餐廳只能提供外賣，例如米其林三星，位在美國芝加哥以分子料理著稱的阿里蓮娜（Aliena），特別推出威靈頓牛排烤餅、薯泥與焦糖布丁的外賣組合，一份售價 34.95 美金（約合新台幣 1100 元），上市 5 小時就銷購一空。

而在歐洲，法國巴黎最古老的餐廳，已有 439 年歷史的銀塔餐廳（La Tour d'Argent），推出招牌的歷史名菜血鴨（Canard à la presse）延伸的商品外賣，一隻小的脫毛夏隆生鴨，附上食譜，僅賣 12 歐元（約合新台幣 395 元），且有專人外送到府的服務。

餐廳坐落在法國東南部的三星大廚克里斯托夫．巴奎（Christophe Bacquié）推出外送個人套餐，4 道菜要價 280 歐元（約合新台幣 9215 元），再加值 100 歐元，侍酒師還會幫你選擇適合的葡萄酒搭餐。

而馬賽三星餐廳小尼斯（Le Petit Nice）則推出午餐外帶，售價很親民，只需 39 歐元（約合新台幣 1300 元）。

不過也不是每位大廚都販售餐盒，不少廚師結合地方政府與供應商，運用自家餐廳廚房設備，製作餐盒提供醫護人員食用，也是疫情下另類的星級餐盒展現。

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來源：《商業周刊》 1697 期

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