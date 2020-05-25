開箱！世界上最難抵達的國家 吐瓦魯的日常

文｜游琁如 攝影｜葉琳喬

人口僅一萬人的吐瓦魯，是世界上面積第四小的國家，也是最難抵達的國家，一週僅有 2 至 3 班航班，票價極貴，從斐濟飛吐國，兩個半小時的航程，每人約需新台幣 2 萬 5 千元。從斐濟蘇瓦起飛，窗戶馬上是整片的水藍色海洋，飛行約 150 分鐘後，從天空能看見吐瓦魯國土，細長形狀在海上勾勒出如微笑般的表情。

與赤道為鄰的小國，多數時間天氣炙熱難耐，地理位置偏僻加上交通不便，被戲稱為「全世界最冷門的國家」，一年只有兩千名觀光客拜訪。也許因為這極致的缺乏，反倒開始吸引少量的背包客到訪，這幾年主島上新開了 4、5 間小型旅店。其中等級最高的「L's Lodge」是其一。

帶有英式風格的兩層樓房，大約有 8 間房間。房內衣櫃、書桌都相當乾淨，最高級的房型甚至有多餘的浴缸。我一直不懂浴缸存在的必要，因為吐國沐浴只有冷水，想洗熱水澡，得用快煮壺燒水倒入水桶再混和涼水，又因水資源缺乏，匆匆洗個溫水澡大概就算完成。

兩層樓的 L's Lodge，已是規模最大的旅店，還能代訂外島的小船。

旅店的客廳空間，吐國自製電視只有一台，其餘全是海外頻道，大約只有 10 個可選擇。

旅店房間簡單但很舒適，已經算是吐國最高級的房間了。

雖是未開發國家，卻因一切仰賴進口而消費極高。主島上最高級的「3Ts」是中餐廳，炒飯炒麵等大約新台幣 200 多元一人份。小餐館價格也相似，島上幾乎全是中餐廳。口味單調，拜訪吐國一週，吃過兩次餐廳後便自己購物烹飪。

島上最高級的餐廳，位在建築的 2 樓，來到此處的第一餐就是在這享用。

在地人也會上館子消費，同樣也都吃中餐。

吐瓦魯台灣駐外人員最常吃的炒飯，簡單加個荷包蛋就是一餐。（澳幣 10 元起，約 NT$200）

小雜貨店買得到罐頭食品、餅乾、水及蛋等，也可見洋蔥、高麗菜等，遠渡重洋到此的食物，海運需約一個月，店內洋蔥多數都已發芽，高麗菜也半顆都黑爛了。有趣的是，雜貨店相當於生活百貨，竟有販售機車、電視、各種鍋具及文具等，生活用品皆找得到。

雜貨店裡頭什麼都賣，格局簡單。

一台機車賣澳幣 1700 元。（約 NT$34,000）

住在島上幾日，我意外發現旅店旁有個鐵窗，窗內販售自家製的麵包。某日島上下起大雨，站在鐵窗前避雨，老闆手捧了麵包賣我，將麵包揣在外套裡頭奔回旅店，那表皮酥、裡頭軟的滋味，格外令人珍惜。

鐵窗裡頭就是賣麵包的自家店舖，無招牌也無營業時間。

店主自家裡頭的麵包工作間。

看起來簡單的麵包，在吐瓦魯嚐到卻感覺格外不容易。（澳幣 1 元起，約 NT$20）

島上有一個「最窄道路」，原本主島分為兩個細長型小島，後來以道路連接。也因為如此，這條路上兩側都是海洋，大潮時節海浪直接打上陸地，場景很令人震撼。

吐瓦魯一切都很特別，卻又是當地人毫無包裝的極度日常。雖說旅行是為了體驗他人的日常，但吐國的日常卻是一種非常清澈可見底的模樣。日日悠然，與海相伴。

主島富那富提最窄的地方，道路兩側都是大海。

人站在最窄道路上，離海很近很近。

島上生活相當閒適，大家常在屋外聊天。

吐瓦魯的生活娛樂不多，孩子們常在陸上玩耍。

離開吐瓦魯之前，我走訪了位在機場附近的吐瓦魯郵局，吐瓦魯常因應世界大事印製郵票，吐國郵局內，販售各種反應時事及紀念意義的珍貴郵票，吸引許多收藏家特地到此集郵，極具收藏價值。在牆上也可以找到反映吐國邦交的台吐郵票，以及各種海洋圖案等，郵票更是國家的重要經濟來源，相當有趣。

郵局內有澳洲人特別到此蒐集郵票，他在紙上寫了滿滿的郵票號碼。

印有台吐之間「患難見真情」以及前總統陳水扁頭像的郵票。

吐瓦魯機場是世界上使用率最低的機場，每週僅兩日有航班飛行。國土面積小，機場成為當地唯一的大型運動場。吐國許多人喜愛的傳統球賽 Ano，遊戲規則類似躲避球，球賽在機場跑道進行時，許多人直接騎機車停在跑道旁近距離觀賞。

機場唯一的封閉時間是飛機降落前，消防車會行駛近跑道開始鳴笛，鳴笛聲起，所有活動皆須停止，人車禁止進入跑道。飛機起降在吐國算是重要娛樂，鳴笛聲響起時，居民會攜家帶眷至跑道旁集會所近距鄰觀賞，各家婦女也會將平日串的手工貝殼項鍊、耳環帶至機場旁，於地面鋪上草席，就此開始做起小生意。

某一日下雨過後，機場跑道上出現大大的彩虹。

消防車鳴笛後，飛機降落於跑道上。

當地人的樂趣之一，就是看飛機起降，因為一週只有兩次機會可以看到。

離開的時候到了，吐瓦魯的空氣很炙熱，無冷氣的機場填滿了吐國人離鄉的情緒。台灣駐吐瓦魯的農技團團長買了貝殼項鍊給我們，當作遠行的禮物，台灣駐外人員步行來機場送別，畢竟能在距離台灣千山萬水的島國見面，實在不容易。背著背包踏上機場跑道，在上飛機前向吐瓦魯揮揮手，就是非常隆重的道別了。

吐瓦魯日出，這兒是世界上最早日出的國家之一。

飛機起飛，飛行於大海之上，吐瓦魯的國土照例勾起微笑，淡藍色如油彩般的海洋，仍是我心中地球上最美的地方。

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

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