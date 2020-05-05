德國最高法院裁定歐洲央行QE「部分違憲」 限3個月調整

歷經長達三年的爭訟後，德國聯邦憲法法院週二 (5 日) 裁定，歐洲央行 (ECB) 自 2015 年展開的量化寬鬆 (QE)「部分違反」德國憲法，最高法院要求歐洲央行必須證明該項計畫的合理性，或是在三個月內進行調整。

最高法院法官今日以 7 比 1 裁定歐洲央行勝訴，認定該行在促進歐元區經濟增長上的行動為適當的，不過由於 ECB 部份 QE 計劃不受歐盟條約支持，ECB 必須在三個月內進行調整。

法官認為，歐洲央行自 2015 年啟動的公部門資產購買計劃 (PSPP) 有過度干預成員國經濟及財政政策之虞，除非歐洲央行理事會通過新方案，證明 PSPP 的合理性，否則德國聯邦銀行可不再參與該項計畫。

不過，最高法院認為 ECB 總體 QE 計劃並未違反法律，近期發布的「大流行病緊急資產收購計畫」(PEPP) 也不在裁決範圍內。為避免歐元區經濟遭疫情拖垮，ECB 今年 3 月啟動這項規模達 7500 億歐元的 QE 計劃。

在長達三年的訴訟中，德國最高法院對於歐洲央行提出的 (PSPP) 提出異議，認為 ECB 購債行為等同於向成員國政府直接融資，違反了歐盟條約。根據歐盟條約，ECB 不得越界處理成員國經濟和財政政策，也不得向成員國政府融資。

儘管德國法官曾在 2017 年要求歐洲法院做出一項限制 ECB 空間的臨時裁決，但歐洲法院拒絕德國對於法律的限制性解讀。自 2015 年啟動 QE 以來，歐洲央行已購入 2.7 兆歐元的債券。

法院聲明公布後，歐元兌美元匯率下跌 0.7％。野村證券分析師 Jordan Rochester 表示，這可能與今日裁決導致大流行購債計畫的不確定性有關，這是多數人未設想到的。