香港失業率逾10年最高 「保就業」計畫刻不容緩

在新冠疫情和社運重啟的環境之下，香港經濟仍陷於嚴峻衰退。香港政府週二 (19 日) 公布最新數據，失業率自 1 月至 3 月的 4.2%，上升至 2 月至 4 月的 5.2%，創逾 10 年新高，勞動力市場惡化顯示落實「保就業」計畫已刻不容緩。

港府統計數據顯示，經季節性調整後，香港 2 月至 4 月失業率升至 5.2%，為 2009 年 10 月以來最高水平。其中，消費及旅遊相關產業合計失業率急升至 9.0%，超過 15 年以來高位，就業不足率則升至 5.9%，創紀錄新高。

今年 2-4 月，香港失業率急速飆升 (圖：TradingEconomics)

餐飲服務活動產業失業率及就業不足率分別急升至 12.0% 及 8.4%。營建業情況同樣嚴峻，其失業率及就業不足率分別上升至 10.0% 及 8.0%，包含教育、資訊及通訊、娛樂等多數產業的勞動力市場情況亦惡化。

2 月至 4 月總就業人數則減少 6.26 萬人，至 366 萬人；同期總勞動人口減少 2.24 萬人，至 386 萬人。

高失業率是香港經濟不景氣加劇的最新指標，根據港府統計處上週五 (15 日) 公布數據，抑制病毒傳播所頒布的封鎖令，導致香港第一季 GDP 較去年同期下跌 8.9%，創紀錄以來最大單季跌幅。

香港勞工及福利局局長羅致光表示，隨著新冠病毒疫情持續影響經濟活動，勞動力市場將進一步惡化。

展望未來，他認為，短期內勞動力市場仍將面臨巨大壓力，為維持經濟活力，政府已推出史上最大規模的紓困政策，包含一系列「保就業」及「創職位」措施，接下來也會持續密切關注情勢。

今年至今，香港政府已投入 2875 億港元的作為新冠肺炎的援助基金，其中，「保就業」計畫預計下週一 (25 日) 開放申請，預計有超過九成雇主可在 3-4 個週後獲得補助金，該項計劃設有懲罰機制，若雇主未將全數補助發放予員工，須將剩餘金額歸還政府，若任一月員工數低於今年 3 月的員工總數，當局將以計算方式向僱主收取罰款。