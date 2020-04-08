南華早報：香港擬實行1千億港幣刺激措施 主要用於薪資補貼

為了減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟所造成的衝擊，香港政府擬宣佈新一輪的經濟刺激方案，規模將達 1 千億港元 (約 129 億美元)。

據《南華早報》報導指出，新一輪的刺激措施，主要將用於提供薪資補貼，以協助在疫情中受創較嚴重的產業渡過危機。

自去年以來，由於受到示威活動的影響，對於香港的零售及旅遊產業皆造成衝擊，且導致香港經濟陷入衰退。而肺炎疫情的爆發，更使得香港政府面臨沉重的壓力。

香港零售業大幅衰退 (圖：Bloomberg)

為了對抗疫情的衝擊，香港政府已於 2 月份宣佈規模達 300 億港元的抗疫基金，另外，亦將 1200 億港元的紓困措施列入今年度的財政預算，該措施主要將針對 18 歲或以上的香港永久性居民，發放港幣 1 萬元的現金。

Natixis SA 的經濟學家 Alicia Garcia Herrero 表示，若經濟刺激方案的規模超過 1 千億港元，則將超過香港整體 GDP 的 3%，而香港尚有財政餘力得以實施該措施。

《南華早報》指出，新一輪的刺激方案將會包含目前尚未獲得紓困的產業，如：補教業、校車營運、及健身教練等。另外，既有刺激政策所涵蓋的 9 個產業，包括：電影院、健身房、夜總會、及旅遊業者等，亦為本次紓困方案的適用對象。

香港特首林鄭月娥於週二 (7 日) 記者會中表示，將會與本地企業進行討論，以協助企業保留員工。

另外，香港政府於日前表示，先前所宣佈的 1 萬港元現金發放措施，由於必須通過相關核准及準備流程，預計將可能延後至第 3 季才能發放。

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