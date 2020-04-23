惠譽：與中國關係日漸緊密 是調降香港評級的主因之一

針對週一 (20 日) 調降香港主權評級，惠譽評級 (Fitch) 解釋，主要原因為香港與中國在經濟、政治上聯繫已日漸緊密，因此評等將隨雙方關係而逐漸整合。

惠譽本週一將香港的主權評級自 AA 調降至 AA-，評級展望為「穩定」，不到一年時間內二度調降該城市評級，目前香港評等僅較中國的 A + 高出一個等級。

惠譽亞太地區主權國家高級主管 Andrew Fennell 表示：「無論是基於經濟、金融和社會政治角度，香港與中國間的聯繫都將隨時間而更加緊密，因此在考慮香港之於中國應該接近評級的哪個位置時，我們認為兩方關係逐步整合意味著評等也會更加接近。」

Fennell 認為現在兩地還差一個評級尚屬合理，因為香港和中國確實存在一些制度差異，香港仍繼續開放資本帳，且擁有自己的貨幣，它可以獨立管理政府財政和外部帳戶。

主權評級遭下修後，港府週一發布聲明表示，對於惠譽的決定感到相當失望，認為惠譽過於著重當前香港的社會政治議題，卻忽略了香港經濟和金融市場的穩固基本面。

(圖：AFP)

曾位居亞洲金融中心的香港，早在去年 6 月爆發大規模反送中示威運動後，便陷入經濟衰退危機，引發國際社會對於香港政治穩定及商業環境的擔憂。

Fennell 也認為，以經濟角度來看，香港在受到新冠肺炎打擊前，已經處於弱勢起跑點，因此香港可能隨著疫情發展陷入更深的經濟衰退。

「重點在於，疫情大流行強勢衝擊著全球經濟，但是由於去年的大規模示威導致社會動盪，這讓香港的起點與其他國家有些不同，因為這是香港在一年內所經歷的第二次重大經濟衝擊。」Fannell 稱道。

惠譽預計，2020 年香港 GDP 將萎縮 5%。