香港經濟嚴峻 財政司長：不排除再下修GDP

周四 (16 日) 外媒報導指出，香港財政司司長陳茂波接受媒體訪問時表示，香港今年 GDP 預估可能會再進一步下修，失業率也將上揚。之前港府預測今年香港 GDP 衰退 1.5%，而上個月公布的數據顯示，香港 2 月失業率升至 3.7%，創逾 9 年新高。

陳茂波提到目前拉動香港經濟發展的三引擎「消費、貿易、投資」，均出現停滯。但港府將推出相當於 GDP 9.5% 的刺激性政策，先保住香港元氣。待肺炎疫情過後，約在七月時再向全港民發放現金 1 萬港元，使香港經濟能在最短時間內快速扭轉。同時也會在國際上為香港做更多宣傳，鼓勵赴港旅遊、商務活動，及投資。

(圖片: AFP)

陳茂波表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年香港財政赤字可能達 3000 億港元，預期財政儲備金可能將從 1.1 兆港元縮減至約 8000 億港元，大約 15 個月的公共支出，但他相信香港有能力抵抗任何貨幣層面的衝擊。

他指稱，港府已經透過與各種貨幣主管機關達成的新計劃，增加市場流動性，抵抗新冠肺炎疫情的衝擊。不過，他不贊成透過發行債券來籌措更多資金的想法，並警告該做法可能會被市場誤解為放鬆金融管制。

香港在經歷社運後，緊接又遭逢武漢肺炎的影響，已使香港經濟雪上加霜，而 IMF 在「2020 年世界經濟展望」中對香港 GDP 做出預估，認為今年香港 GDP 將衰退 4.8%，位居亞洲四小龍之末。但也因為今年低基期的因素，明年 GDP 則預估將反彈成長 3.9%。

