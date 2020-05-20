〈財報〉聯想業績優於預期 股價狂飆逾6%

周三 (20 日) 聯想集團公布截至今年三月份的第四季業績及 19/20 年全年業績，其中第四季營收 105.8 億美元，毛利率 17.6%，均超過市場預期。股價開盤應聲飆漲，盤中漲幅一度逾 8%，股價創逾兩個月新高，截至上午 11:00 止，聯想集團股價來到 4.65 港元，上漲 6.1%。

資料來源: 新浪財經，聯想集團股價日線走勢

財報亮點：

第四季營收 105.8 億美元，年減 10%，市場預估 93 億美元。

第四季毛利率 17.6%，較去年同期上升 1.4 個百分點，市場預估 15.3%。

第四季純益 4300 萬美元，年減 64%。

第四季 EPS 0.36 美分，去年為 1 美分。

全年營收 507.2 億美元，年減 1%。

全年毛利率 16.2%，較去年同期上升 2.1 個百分點。

全年純益 6.65 億美元，年增 12%。

全年 EPS 5.58 美分，去年同期 5.01 美分。

以人民幣計價，聯想全年營收與稅前純益均創歷史新高。

聯想全球 PC 市占達 24.5%，蟬聯第一。

智慧設備業務全年稅前純益成長 18%，純益率達 5.1%，均創歷史新高。

資料來源: 聯想財報

公司展望

聯想集團董事長兼 CEO 楊元慶表示，聯想全年取得強勁的業績，且第四季在新冠肺炎疫情嚴峻挑戰之下仍出現超出市場預期的表現。未來聯想有信心繼續把 3S 戰略進一步深入執行，並把握居家辦公、遠程教育等新常態和新基建帶來的成長機會。

市場觀點

中國國泰君安認為，疫情使全球最大 PC 供應商的供應減少，不過在遠距辦公需求下使得 PC 出貨有支撐，同時在宅經濟風潮帶領下遊戲 PC 需求也有所成長。但受到疫情影響仍下調聯想 2020-2022 財年營收成長預估，分別為 5.2%、6.6%、3.9%，並將目標價下修至 4.60 港元，投資評等調整至中性。

此外，彭博追踪聯想的 22 位分析師中，11 位給予「買進」評等，9 位給予「中性」評等，1 位給予「賣出」評等，聯想未來 12 個月的目標價為 5.82 港元。

彭博 (本篇文章不開放合作夥伴轉載)

聯想 19/20 全年財報檔案下載: