川普威脅永久對WHO撤資 除非承諾30天內作出重大改革

美國總統川普週一 (18 日) 表示，如果世界衛生組織 (WHO) 未能承諾，在 30 天之內做出實質性的重大改革，美國要永久性的撤出資金，並重新考慮在這一組織的會員身分。

川普在致 WHO 總幹事 Tedros Adhanom Ghebreyesus 的信中，提出了一系列指控，認為 WHO 忽視了新冠病毒 (COVID-19) 疫情的種種警告信號，造成了世界極大的損失，並且直言 WHO 立場偏向中國。

川普上個月已暫停向 WHO 提供資金，川普表示，美國政府已經在和 WHO 討論如何改革，但是要迅速行動，因為已經沒有時間可以浪費。週一他也將白宮的官方信箋發布在 Twitter 上。

川普先前指控，美國每年向 WHO 提供 4 億至 5 億美元資金，中國大約貢獻 4000 萬美元，但 WHO 的立場卻偏向中國。

(圖: 川普推特)

川普在信中說，「我有義務通知你，如果 WHO 不承諾在未來 30 天內進行重大實質性改善，暫時凍結的資金會變成永久性的，並且我們會重新考慮是否繼續成為組織一員。」

他表示，他不能讓美國納稅人繼續資助一個組織，但這一組織在目前的狀態下顯然不符合美國的利益。

在過去兩年中，美國約占 WHO 總預算的 20%，遠遠超過其他國家。對川普來說，這不符合他一貫的主張，他長期以來一直對美國巨額捐助國際組織表達懷疑態度。

川普於 4 月 14 日首次宣布，美國政府將暫停對 WHO 的資助，以等待他們對新冠肺炎疫情處理的審查。