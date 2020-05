川普威脅永久對WHO撤資 除非承諾30天內作出重大改革

美國總統川普週一 (18 日) 表示,如果世界衛生組織 (WHO) 未能承諾,在 30 天之內做出實質性的重大改革,美國要永久性的撤出資金,並重新考慮在這一組織的會員身分。

川普在致 WHO 總幹事 Tedros Adhanom Ghebreyesus 的信中,提出了一系列指控,認為 WHO 忽視了新冠病毒 (COVID-19) 疫情的種種警告信號,造成了世界極大的損失,並且直言 WHO 立場偏向中國。

川普上個月已暫停向 WHO 提供資金,川普表示,美國政府已經在和 WHO 討論如何改革,但是要迅速行動,因為已經沒有時間可以浪費。週一他也將白宮的官方信箋發布在 Twitter 上。

川普先前指控,美國每年向 WHO 提供 4 億至 5 億美元資金,中國大約貢獻 4000 萬美元,但 WHO 的立場卻偏向中國。

(圖: 川普推特)

川普在信中說,「我有義務通知你,如果 WHO 不承諾在未來 30 天內進行重大實質性改善,暫時凍結的資金會變成永久性的,並且我們會重新考慮是否繼續成為組織一員。」

他表示,他不能讓美國納稅人繼續資助一個組織,但這一組織在目前的狀態下顯然不符合美國的利益。

在過去兩年中,美國約占 WHO 總預算的 20%,遠遠超過其他國家。對川普來說,這不符合他一貫的主張,他長期以來一直對美國巨額捐助國際組織表達懷疑態度。

川普於 4 月 14 日首次宣布,美國政府將暫停對 WHO 的資助,以等待他們對新冠肺炎疫情處理的審查。