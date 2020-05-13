劍指中國！川普狙擊中概股 美國會提「新冠究責法」

川普政府正擴大制裁中國的手段！美國總統川普已指示聯邦養老基金取消中概股的投資。此外，美國共和黨參議員格雷厄姆提出一項法案，建議賦予美國總統權力，對中國實施廣泛性的制裁。

武漢肺炎疫情從去年底從中國延燒，至今全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍延燒不斷，美國已成為全球最大震央國，累計確診數超過 130 萬，死亡人數至少 8 萬。

近期川普多次揚言，要對中國隱匿疫情祭出各式報復行動。多家外媒週二 (12 日) 引述消息人士報導，川普總統已指示美聯邦養老基金，停止投資超過 40 億美元的中概股，作為制裁中國的行動之一。

此外，美國會正推法案究責中國隱瞞疫情，向來視爲川普親密盟友的共和黨參議員格雷厄姆 (LindseyGraham) 週二提交《新冠究責法》(Covid-19 Accountability Act)，以施壓中國如實交代疫情始末。

這項法案是由格雷厄姆和其他八位共和黨籍參議員共同發起，要求美國總統在 60 天內向國會認證「中國已對美國、盟友或世衛等聯合國組織調查完整地交代疫情」，並認證中國已關閉危及人類的 (zoonotic disease) 野生動物「濕貨市場」 (wet market)，以及釋放所有在疫後鎮壓逮捕的香港民主人士。

這項法案將賦予美國總統權力，進行諸如資產凍結、旅行禁令、簽證撤銷、限制美國金融機構對中企放貸，禁止中企在美上市等一系列制裁措施。

截稿前，中國駐美大使館尚未回覆置評請求。