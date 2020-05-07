WHO 將派團赴中國 調查新冠病毒起源

週三 (6 日) 世界衛生組織 (WHO) 官員透露，世衛正與中國交涉，派遣後續調查團，研究新冠病毒的動物來源。

世衛研究冠狀病毒部門的專家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 此前表示，新冠病毒是在中國武漢的海鮮市場中發現，可能來源於蝙蝠，經由其他中間宿主傳給人類，科學家們正在對各種動物進行測試。

范科霍芙週三表示：「我們與中國同行有進一步討論後續行動，將投以更多的學術焦點和確切調查一開始在接觸不同動物方面發生了什麼，以尋找一種新的方法來找到人畜共患源。」

美國、加拿大、英國、澳洲和紐西蘭等五國組成的「五眼聯盟」指控，中國隱匿疫情、釀成這場震撼全球的世紀大流行病。

五眼聯盟抨擊中國應對疫情失當，包括讓吹哨醫師噤聲或消失、銷毀武漢病毒研究室的證據、銷毀病毒樣本、嚴控有關科研論文的發表、未經調查就直接消毒武漢海鮮市場，還拒絕向國際科學家提供活體樣品。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 360 萬例，死亡數突破 25.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 120 萬，死亡人數至少 7.1 萬。

范科霍芙稱：「瞭解新冠病毒的來源至關重要，因為如果不知道動物的來源，我們很難阻止這種情況再次發生。」