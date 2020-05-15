低利率、高波動 保本型商品吃香

今年第一季投資市場相當慘烈，經歷有如雲霄飛車般的劇烈漲跌。儘管股市、債市逐步反彈、恢復正常，但是新冠疫情及低油價危機仍未真正解除，加上經濟陷入衰退，未來是否會再次迎來另一波修正，備受關注。在市場波動劇烈、低利率環伺的環境下，專家建議，現階段可以鎖定保守型商品，來因應金融市場變數。

觀察目前市場上較常見的保守型理財商品，大致上可分為保本基金、定期存款、保單，以及直投債券四種，其中除了直投債券因為屬於直接持有公司債券所以不保本外，其餘都提供保本機制，一旦遇到市場多空變化較大的時期，可以發揮保守型商品的特性，降低投資風險。

在收益來源部分，各項商品也有所差異。保本基金在保本之餘，還有所謂的增益機制，主要是利用選擇權的方式連結投資標的，參與率則視發行單位訂定。定存主要收益來源則為利息，視存款利率而可能有所變化。保單若以躉繳保單為例，其收益來源多為約定利率。直投債券就與上述商品稍有不同，因不具備保本機制，收益來源為債券利息再加上債券買賣價差，有機會獲得較高的報酬，但同時以須承本金被侵蝕之風險。

資料整理: 瀚亞投資

由於市場對於保本型商品需求殷切，瀚亞投資近期推出保護型保本型基金「瀚亞 2026 收益優化傘型基金」，5 月 6 日開始募集，由保管機構渣打銀行首賣；5 月 11 日開始，上海銀、元大銀、安泰銀、凱基證、統一證，以及群益證等六家協銷行也同時上架。

展望後市，瀚亞投資指出，為了緩解新冠肺炎疫情帶來的衝擊，各國央行紛紛祭出降息和寬鬆政策，預計短時間內低利率環境將不會有太大變化。加上疫情導致的負面影響尚未完全顯現，且今年全球經濟成長出現負增長機率恐高，在投資環境變數眾多的情況下，提高風險意識並鎖定保守型商品，將有機會避開市場波動升溫所帶來的資產震盪。