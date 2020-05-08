市場高估經濟復甦速度 股市布局宜重防禦性

全球股市 3 月重挫，隨著各國祭出刺激經濟政策、病毒趨緩、疫苗有眉目等等利多消息，股市隨即於 4 月展開反彈。不過，法人也提醒，市場似乎高估經濟復甦的速度，所以，短期內維持對股市謹慎態度，並建議以防禦性市場和板塊為主。

隨著新冠病毒病例數似乎觸頂，加上大量且快速的刺激措施，以及亞洲和歐元區的部分國家解除封鎖，經濟狀況略為穩定，股市和公司債券在暴跌之後回升。不過，百達資產管理認為，即使這樣，未來肯定還會有更多的動盪，尤其是病毒仍有進一步爆發的可能性。

經濟刺激措施 各國力道不同

就總體經濟來看，根據百達資產管理經濟周期分析顯示，全球經濟今年將縮減 3.3％，然後在 2021 年恢復成長近 6％。為降低縮減幅度，全球各國政府和中央銀行都以前所未有的規模實施了刺激措施。估計，全球財政措施的規模約為 GDP 的 3.9％，比 2009 年的推出的水準高出一倍多。

進一步來看各區域市場經濟，百達資產管理認為，有些早期跡象顯示刺激措施開始發生作用，尤其是美國、澳大利亞、瑞士、中國和其他新興亞洲國家，對於其短期經濟前景抱有更正向的觀點（或至少不那麼悲觀）。

雖然有些地區積極刺激經濟，但也有些地區力道稍顯不足，百達資產管理指出，例如拉丁美洲的部分地區，受到其對外貿易平衡和先前存在問題的阻礙。歐元區等其他國家在刺激措施方面也還有更大的空間。此外，中國刺激措施目前顯然是落後的，不過，中國的信貸脈衝（credit impulse）指數（衡量實體經濟信貸和流動性的廣泛指標）3 月飆升至 9％以上，創下十年來新高。

整體來看，百達資產管理觀察指出，全球流動性指標都向上，其中最大的提振來自美國。美國聯準會 (Fed) 已經透過降息和擴張資產負債表行動，提供大約 500 個基本點的寬鬆政策，到年底時，這一範圍還會更大。 這將超過包括全球金融危機在內的過去七年經濟周期所採取的寬鬆政策累積規模。

市場反彈眼花撩亂 仍應持謹慎態度

觀察投資市場現況，總體而言，主流資產類別的價值面吸引力已不如 3 月底。特別是成熟國家的政府債券看起來非常昂貴。依據百達資產管理的價值模型顯示，在未來 12 個月內，股票的表現將超過債券 10-15％。

雖然近期股市大幅反彈，不過，百達資產管理認為，投資者在股票市場的配置仍未過度，而貨幣市場基金的創紀錄流入顯示有大量現金可供使用。在過去的一個月裡，全球貨幣市場基金的淨資產激增 1 兆美元。

就過去近兩個月的股市表現來看，標準普爾 500 指數在一個多月的時間裡下跌 30％以上，但自 3 月 23 日跌至谷底以來又暴漲 20％以上。現在，與許多亞洲和歐洲市場一樣，美國指數至少在技術上是回到牛市。

不過，百達資產管理也提醒，雖然市場反彈眼花撩亂，但是短期內，維持對股市謹慎態度，因為市場似乎高估經濟復甦的速度。

因為觀察企業獲利，根據市場共識預測，今年全球企業獲利預計將下降不到 10％，並在明年出現強勁復甦，這太過樂觀。百達資產管理的模型顯示，今年每股獲利和股息應下降 40％左右。令人擔憂的是，儘管在 2008 年至 2009 年的危機期間每股獲利也出現類似的下降幅度，但當時的經濟衰退程度是全球目前正努力應對的衰退幅度的 3-4 倍。

由於股市風險仍存，宜側重防禦性市場和板塊，舉例來說，百達資產管理將瑞士股票提高為加碼。在所有主要股票市場中，瑞士的防禦性股票（按行業劃分）占比最高。瑞士參考指數的市值中約有 60％來自防禦性板塊 - 製藥和必需消費品公司，其中大多數在冠狀病毒危機期間表現不佳。

針對各區域投資展望，美股方面，百達資產管理認為，在 12 個月本益比從一個月前的 13 倍創下 18 年來的最高水平之後，對美國股市保持中立，而美國股市已成為全球最昂貴的市場之一。投資者希望美國公司迅速復甦，但未來幾個月內分析師將進一步下調獲利前景。

新興股市方面，也應持謹慎態度，百達資產管理認為，儘管中國及其鄰國的經濟活動逐漸恢復正常，但拉丁美洲正處於病毒危機之中。在病毒爆發之前，該地區嚴重依賴商品出口，已經處於嚴重的經濟壓力之下。加上出口赤字和長期通貨膨脹，巴西等國家應對經濟衝擊的手段有限。