疫情違約潮來襲 日銀行業呆帳成本恐升至2008年來最高

日本三大金融集團警告，隨著疫情掀起一波違約浪潮，日本銀行業恐將面臨金融危機以來最大規模的呆帳成本。

三菱日聯金融集團 (MUFG-US)、三井住友金融集團 (SMFG-US) 和瑞穗金融集團週五 (15 日) 預計，截至 2021 年 3 月的一年內，三家銀行的信用成本總和將翻倍，達到 1.1 兆日元，創下金融危機以來最高水平，此外，預計合併淨收入將達 1.3 兆日元，也是 2010 年 3 月以來最低水平。

(圖：Bloomberg)

銀行業信用成本指的是全部資產中的呆帳占比，目前，全球在疫情影響下正面臨 1930 年代以來最嚴重的經濟衰退，貸款違約風險再起，迫使各地銀行必須提列呆帳損失。

對於日本銀行業來說，多年來的低利率政策不斷侵蝕其獲利，因此相較於他國同業，它們必須仰賴更低的信用成本來支撐收益，然而當前各國央行為救市而不斷降息，卻進一步將日本銀行推向深淵。

瑞穗金融集團總裁 Tatsufumi Sakai 表示，以日本經濟於第三季末觸底反彈為基礎來看，他預計瑞穗銀行今年獲利將下降 29％，三菱日聯的獲利預期則是基於緩慢的 U 型復甦。

下週數據可能證實日本正處於嚴重經濟衰退，分析師普遍預計，今年第一季日本經濟將萎縮 4.5％，同時預計第二季 GDP 將大跌 21.5％。

隨著企業爭相搶奪資金來渡過這次的經濟風暴，銀行也看到強勁的貸款需求。根據日本央行 (DOJ) 本週發布數據，主要放貸銀行在 4 月的貸款增幅創下 2009 年以來最高。

儘管如此，因預期企業在經濟不景氣期間沒有動力提升支出，分析師認為這種情況不會持續下去。

晨星 (Morningstar) 駐東京分析師 Michael Makdad 即認為，短期之內，大企業確實有流動性需求，但他強調這只會是短期提振，之後就會放緩。

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