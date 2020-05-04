比金融風暴還慘！經濟學家預測日本GDP恐現戰後最糟數據

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，日本 4-6 月 GDP 恐創二次戰後最糟表現。27 名經濟學家的預測平均值為季減 -21.8%(年率換算)，大幅超越金融風暴時 2009 年 1-3 月的 -17.8%。

根據日本《產經新聞》4 日報導，他們在 4 月 17 日至 5 月 1 日之間，針對 2020 年 4-6 月的日本實質 GDP 進行了緊急問卷調查，並於昨 (3) 日得到了具體答案。他們從 28 名經濟學家取得 27 份有效問卷，所有專家一致認為今年 4-6 月的實質 GDP 將出現負成長，經年率換算後的區間落在 -9.8% 至 -42.0% ，平均值為 -21.8%。

日本經濟研究中心上月針對今年 1-3 月的實質成長率進行問卷調查，在整理 24 名經濟學家的預測數據後，預測平均值為 -4.06%。日本內閣府也即將在 5 月 18 日公布 1-3 月的 GDP 初值， 預測到今年的 4-6 月為止，很有可能連續 3 季出現負成長。

比金融風暴還慘！經濟學家預測日本 GDP 恐現戰後最糟數據

在負成長的理由方面，幾乎全部的經濟學家都認為，由於日本全國進入緊急狀態，導致民眾減少外出，個人消費也隨之滑落。還有三菱日聯摩根士丹利證券的經濟學家嶋中雄二也指出，由於日本的緊急狀態恐將延長 1 個月左右時間，消費支出恐將下挫 19.5 兆日圓水準。

瑞穗總合研究所的經濟學家山本康雄表示，由於出口與國外觀光客的減少，使得企業業績及資金調度惡化，設備投資也跟著減少。而這些問題，也都是出現大幅負成長的要因。

另一方面，有關 2020 年度的日本 GDP 預測方面，從 28 人得到的有效問卷平均值為 -5.2%(預測數字落在 -3.0% 至 -9.3%)，預估負成長將難以避免。

Resona 總合研究所的荒木秀之等，有大多數的經濟學家認為，日本經濟在年度後半將會緩慢回升。然而法國巴黎證券的河野龍太郎等部分的經濟學家則認為，就算當局解除日本的緊急狀態，但民眾害怕受到感染而採取自我防衛，日本經濟應該沒有辦法出現迅速回彈。