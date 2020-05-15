義大利宣佈6月3日解除禁足令 允許民眾自由外出

義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 週五 (15 日) 宣佈將於 6 月 3 日正式解除禁足令，並允許民眾於義大利境內自由外出活動，此外，零售店家及企業亦得於下週一重新開放營業，但解封政策的實施將會視確診病例數新增狀況而調整。

為了防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，孔蒂於 3 月初宣佈「全國封鎖」，造成幾乎所有的經濟活動陷入停滯。

近期以來，由於義大利疫情呈現放緩趨勢，且新增確診病例及死亡病例人數皆逐漸下降，因此，在 5 月初時，孔蒂便下令逐步解除封鎖，並允許製造業及建築業恢復正常營運，此外，亦放寬禁足令，允許民眾外出從事特定活動，包括散步、慢跑、及拜訪親友等。於週五 (15 日)，孔蒂進一步宣佈將於 6 月 3 日正式解除禁足令。

為了減輕疫情對於經濟所造成的損害，義大利政府於週三 (13 日) 宣佈第二輪的刺激方案，規模達 550 億歐元 (約 595 億美元)，並將資金主要用於提升企業的流動性、以及減輕家庭的財務壓力。在 3 月份時，義大利政府便已宣佈第一輪的刺激方案，規模達 250 億歐元。

歐盟委員會 (European Commission) 預估今年義大利經濟將衰退 9.5%，而《彭博》經濟學家則預估，今年義大利 GDP 恐將大幅衰退 13%。歐盟委員會表示，由於政府稅收的減少，加上刺激政策的實施，預估今年義大利政府負債規模恐將攀升至 GDP 的 150%。

義大利經濟刺激方案紓困對象 (圖：Bloomberg)

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