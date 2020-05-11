疫情慘 日本央行當前要務保就業、企業紓困

日本央行在週一 (11 日)，公布了 4 月金融政策決定會議中的主要意見，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重創日企經營的情況下，決定近期內將重點放在防止企業倒閉，以及守住民眾就業。

日本央行在上月 27 日召開了金融政策決定會議，當時決定繼今年 3 月之後，要再度擴大貨幣寬鬆政策，將會無上限的購買日本公債，並將公司債、CP 的購買額度提高至 20 兆日圓，約達到過去金額的 3 倍左右。

在 5 月 11 日所公開的內容中提到，出席 4 月會議的委員們在當時紛紛表示意見，認為在新冠肺炎的影響下，市場需求明顯出現減少，特別是服務業的業績惡化日趨嚴重，造成的衝擊也不斷加深。

日本央行為因應疫情 將企業紓困與維持就業列第一優先 (圖片：AFP)

大多數的與會委員認為，近期內的優先事項，必須將重點擺在提供企業充足的紓困資金，以預防企業關門，讓勞工們保住飯碗。

也在這樣的意見下，日本央行在當前的作法，除了決定廢除公債的購入上限，以低利提供豐沛資金，並強化支援企業的資金調度等，延續今年 3 月在貨幣寬鬆上採取追加作為。

日本政府提出經濟對策，要求銀行們向企業提供實質上無息、無擔保的融資。日本央行也為了在這項政策提供後盾，正打算加速導入新的制度，並進行詳細檢討。

此外，也有與會委員提到，他擔心 1930 年代發生的「經濟大蕭條」會歷史重演。