〈造紙法說〉永豐餘消費品實業、工業用紙將IPO 陸續推動小金雞上市

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (15) 日舉行線上法說會，繼 2017 年申豐特用應材上市、2019 年通過永道射頻於中國大陸的上市申請案後，該公司決議再推出永豐餘消費品實業、永豐餘工業用紙兩家子公司的預備上市計畫，並陸續推動經營成熟的子公司規劃上市。

永豐餘受惠防疫需求帶動消費品事業群成長動能強勁，今年首季營運淡季不淡，歸屬母公司稅後純益達 6.35 億元，季增 42.4%、年增近 4.24 倍，創 2003 年以來同期次高，每股純益達 0.38 元，也優於去年第四季的 0.27 元及去年同期的 0.07 元。

受新冠肺炎疫情影響，中國春節延後開工，全球市場需求減緩，永豐餘今年第一季合併營收 161.92 億元，較去年同期降低 6.8%。但由於永豐餘長期多元投資組合，第一季營業淨利仍達 9.16 億元，季增 10.1%、年增 1.65 倍。

永豐餘副總殷國堂表示，新冠肺炎疫情擴散全球，永豐餘第一季雖先有中國大陸防疫停工及後續全球各地陸續緊急狀態影響，然台灣疫情控制領先全球，工紙紙器需求有急單支撐持穩，消費品事業群則因民眾防疫需求，紙品、潔品需求走揚。旗下申豐特用應材則全力供應全球醫療用乳膠產品，營收獲利同步提升。

此外，繼 2017 年申豐特用應材上市、2019 年通過永道射頻於中國大陸的上市申請案後，永豐餘投控董事會日前也通過永豐餘消費品實業及永豐餘工業用紙的預備上市計畫，殷國堂表示，但仍需待 6/22 股東會通過，一旦股東會通過，IPO 需要時程，最快也要兩年時間才能上市。

殷國堂表示，永豐餘投控自創立以來，一貫堅持長線投資，長期育成輔導子公司，永豐餘將陸續推動經營已成熟的子公司規劃上市，透過多元籌資管道，支持各子公司加速轉型成長。隨著子公司上市，回收資金，永豐餘投控可實現長期投資利益，並活化資金配置，再重新投入培育新事業，以提升整體投控經營績效，持續創造股東合理投資價值。