永豐餘能源「沼」新出路 沼氣年發電量可供1.2萬戶家庭用電

永豐餘 (1907-TW) 致力餘再生循環經濟，新屋廠沼氣發電第二期發電系統將於今 (2020) 年下半年完工，年發電量預計可供台灣約 1.2 萬戶家庭用電。由於永豐餘沼氣發電三指標均為業界領先，今 (28) 日獲頒遠見企業社會責任獎，為遠見自 2016 年創設此獎以來，首次頒發給造紙產業。

造紙過程中會產生具有大量有機質的製程排放水，永豐餘新屋廠建置的沼氣發電系統，利用獨門微生物技術培養的厭氧菌，以生物分解形式，將製程排放水的有機物轉換成沼氣（甲烷），甲烷經過內燃機轉變熱能，推動發電機產生電能。

目前永豐餘新屋廠沼氣系統的沼氣日產量為 2.8 萬立方米，甲烷純度超過 80%，發電效率為 40%，三項指標均為台灣業界之先。據全球生物厭氧技術先驅的荷蘭帕克公司 (PAQUES) 統計，全亞洲由此公司建造的 500 餘座厭氧沼氣廠，沼氣轉化率能達到新屋廠等級者僅有 9 座，永豐餘新屋廠已位居世界頂尖水準之列。

目前新屋廠沼氣發電已設第一期共計 2400kW 的發電系統；第二期共 2838kW 的發電系統預計 2020 年下半年完工，屆時沼氣日產量可達 3.2 萬立方米，年發電量將達 4200 萬度，可供台灣約 1.2 萬戶家庭用電。

永豐餘不僅從水與能源的再生循環面向上「沼」到新出路，2020 年在再生能源循環上亦有重大投資，將於新屋廠增設 RDF(Refuse Derived Fuel, RDF) 鍋爐，可處理回收紙纖維中參雜許多高熱值的以塑膠為主的固體製程餘料，轉化為再生能源，減少化石燃料的使用。預計此座裝置容量達 9500kW 的全台首座完全使用衍生燃料的無煤汽電共生系統順利運轉後，新屋廠的能源自給率將提高到近 100%。

除了可產出綠電外，永豐餘獨門的「厭氧菌」培育技術更不斷升級，在甲烷純度提升及產業影響力面向上都有突破，甲烷純度在菌種的優化後，純度已達 83%，逐步往天然氣等級邁進。

永豐餘的厭氧菌培育技術獨冠全台，可將厭氧菌經驗與紙業、食品業及石化業等同樣具備厭氧生物處理系統的企業分享，擴大產業影響力，一同提升台灣的環保處理能量，讓循環經濟持續轉動。

永豐餘以此「再生循環經濟典範，為台灣能源『沼』到新出路」方案，獲頒「傑出方案：環境友善組」楷模獎，為遠見自 2016 年創設此獎以來，首次頒發給造紙產業。評審團認為：「此方案具有環保倡議、設備升級與能源轉型的多元意義，永豐餘勇於投入資源開發前瞻技術，帶動工業用生質能源新想像」。此次遠見企業社會責任獎競爭激烈，勝出率僅 14.8%。

1924 年永豐餘以農業貿易起家。在初創事業時，便運用農業廢棄物的甘蔗渣來造紙，永豐餘的「循環經濟」篇章就此展開，近百年的歲月，永豐餘在生產的同時，同步思考碳、水資源、紙產品、農業、能源的再生循環。

此外，永豐餘與成功大學合作可循環建材專案也持續進行，將漿紙餘泥及鍋爐底灰發展為環保建材，達永續循環目的。永豐餘透過技術加值轉化，讓資源不斷循環再用，朝「零廢棄」全循環邁進。