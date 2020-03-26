〈造紙法說〉永豐餘去年每股純益1.38元 7年來新高 擬配0.7元現金股利

永豐餘 (1907-TW) 今 (26) 日召開線上法說會，去年每股純益 1.38 元，創 2004 年以來新高，董事會決議，現金股利將從過去兩年每股 0.6 元，提升至每股 0.7 元；永豐餘副總殷國堂表示，子公司永道今年有機會完成赴陸 IPO。

永豐餘去年合併營收新台幣 747.6 億元，受國際經濟情勢波動影響，市場原物料價格變化劇烈，及部分事業產品結構調整等因素，各事業群營業額漲跌互現，營業額年減 2.2%。

永豐餘去年營益率 4%，稅後純益歸屬母公司 22.86 億元，年成長 58.7%，為 2012 年轉型投控以來的新高峰；每股純益新台幣 1.38 元，也爲 2004 年以來新高。

永豐餘解釋，受惠工紙紙器事業群台灣汽電共生全運轉及沼氣發電降低營運成本，揚州工紙產品組合改善，永道無線射頻技術在日本及歐洲市場開發有成，申豐特用應材銷售策略調整等因素，營業淨利年增 26.7%，營業淨利率達 4%，較去年同期成長 0.9 個百分點。

殷國堂表示，因應此次武漢肺炎疫情，工紙紙器事業群從大年初二，即急商請同仁歸隊，全力投入防疫用品的外盒與外箱生產；消費品事業群則在民生物資大宗的衛生紙上全力配合政策擴大產能，力求與政府共同穩定民心；漿紙事業群也全力支援，以供應臺灣生活用紙的紙漿需求為優先。

殷國堂強調，對於全民搶購衛生紙，跟去年初衛生紙需求突然增加一樣，永豐餘並沒有操作價格，且政府看得很緊，永豐餘一切按照既定銷售政策走，且產能非常正常，只要全民「有序」去買貨，一定百分百足夠供應國內民生必需品的需求。

談到工紙現況，殷國堂表示，2020 第一季面臨疫情衝擊，工紙是搭配其他產品做包裝，所以要看客戶復工、產品包裝狀況而定，以中國作為當地內需市場、以及全球生產工廠來看，工紙需求並還未百分百起來，工廠產線已備妥，客戶隨時有需求就拉貨，中國疫情比較早邁入緩和期，目前工紙工廠生產狀況已恢復正常。

殷國堂進一步指出，台灣、越南工紙都有轉單效應，也全力生產中，其中越南的部分，北越有兩條產線，未來南越也會持續擴充產能，不只是因應此次疫情，永豐餘本來就定調擴大越南發展。

而子公司永道部分，殷國堂表示，永道為全球前三大的 RFID(射頻技術) 製造商，繼積極開拓日本市場之後，2019 年開展歐洲市場亦有成，以日本趨勢來說，各地都希望做無人商店、或商品數量控管的物流服務，因此觀察到日本很關注 RFID 的使用，尤其零售銷售、大型便利商店，這些都是永道要積極切入的商機。

對於永道 IPO 進度，殷國堂表示，希望今年有結果，但行程很難確定，去年年初舉行臨時股東會通過海外上市後，該公司都已準備好，但向交易所申請上市得持續溝通，目前也持續進行中，預期今年有機會完成 IPO。

針對今年展望，殷國堂表示，漿紙事業群面對漿價波動的成本壓力，彈性調整產品結構，除全力供應台灣家庭用紙原料需求，並持續聚焦高毛利率與高技術的紙品布局。工紙紙器事業群方面，營運上繼續拓展越南營運，擴大投資台灣沼氣發電，規劃製程餘料資源化以降低水電耗用。

殷國堂表示，永豐餘三大造紙事業群將繼續深化創新轉型、提高附加價值，實踐循環經濟理念，擴大製程餘料資源化的投資，促進成本與效益最大化。永豐餘也將從投資組合最適化的高度，根據轉投資產業的競爭力可持續性、發展性、未來性，適時進行投資組合調整，並保守審慎因應。