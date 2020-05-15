南山人壽Q1獲利創同期新高 以四大商品策略迎戰保險新制

南山人壽今 (15) 日公布第一季財報，受實現股債部位的資本利得挹注，今 (2020) 年第一季稅後純益突破百億元、達 115 億元，較去同期成長 43%，創同期新高，每股稅後純益為 0.9 元。由於 7 月許多保險新制上路，南山人壽已擬定「提高壽險保障」等四大商品策略應戰。

南山人壽第一季合併新契約保費達新台幣 316 億元，合併總保費收入達新台幣 1100 億元，因今年第一季適逢台幣升值美元相對低檔，加上公司競賽推廣，挹注新契約保費收入，其中又以美元利率變動壽險商品貢獻最多。

南山人壽進一步指出，該公司推動美元保單成效卓著，截至今年第一季為止，南山人壽美元保單新契約保費為新台幣 229 億元，約占南山人壽首季新契約保費的 74%。

南山人壽表示，以整體業界來看，美元保單新契約保費首季為新台幣 1260 億元，南山人壽約佔 18%，市佔率第一；其中，傳統型美元保單新契約保費達新台幣 226 億元，占業界整體傳統型美元保單新契約保費新台幣 950 億元的 24%，排名亦是第一。

展望未來的商品發展策略，南山人壽表示，主要以提高壽險保障、推動健康促進外溢、增加附加價值服務的意外險及健康險商品等三要素為主軸，來引導大眾回歸保險保障本質。

南山人壽更擬定未來鎖定四大商品策略，包括：

一、提高壽險保障商品：

雖然國人保單滲透率甚高，然國人壽險保障仍不足，因此將致力提升壽險保障商品的佔比，如推動定期壽險或美元傳統壽險，以提升國人的壽險保障。

二、強化保障型及高齡化商品開發與推廣：

因應少子化與高齡社會的趨勢，將更積極推動促進健康醫療、重大疾病或長期照顧商品之開發及推廣，來滿足國人各項保障的需求。



三、以商品服務提升附加價值，強化商品創新：

拓展與異業的合作，提供創新服務，並透過主動管理客戶健康以降低理賠率，由傳統被動的客戶理賠服務轉化為主動管理的保險服務，共創雙贏。

四、分群分眾商品結合精準行銷：

根據年齡、財富及風險等進行分群分眾分析，進行精準行銷，協助保戶規劃適合的保險商品，補足風險缺口；另藉由客戶分群設計保險商品，以滿足不同客群的需求。