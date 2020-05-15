〈台積電赴美生產〉從建廠投資到營運生產 未來可能面臨三大挑戰

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日宣布，將在美國亞利桑那州興建 5 奈米廠，預計 2024 年量產。不過，在美建廠的投資與生產成本高、缺乏半導體產業供應鏈，及投資後的未來回收效益，都將是台積電可能面臨的三大挑戰。

台積電是否赴美設廠的議題，從去年下半年起再度浮上檯面，近期持續傳出，由於肺炎疫情凸顯美國過於依賴亞洲半導體供應鏈，美國政府盼長期目標可達到半導體供應自給自足，因此正積極與台積電洽商赴美設廠事宜。

就在確定赴美設廠的傳言甚囂塵上之際，台積電今日正式宣布，將在亞利桑那州建先進晶圓廠，採 5 奈米製程技術，預計新廠支出 (含資本支出) 將達 120 億美元，規劃月產能 2 萬片，預計 2021 年動工、2024 年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地。

不過，由於在美國建廠的成本遠高於台灣，且生產是否符合規模經濟，及大筆的建廠投資何時帶來營運效益，都是台積電未來在美國設廠可能面臨的三大挑戰。

從成本來看，除在美設廠成本高，晶圓製造生產上，也由於缺乏半導體產業鏈，將大幅提高運輸成本，且在美國勞動人力成本也高於台灣。

在規模經濟效益方面，美國以軟體、設計研發見長，但缺乏完整的半導體產業鏈，台灣擁有包括 IC 設計、封測、記憶體、材料與設備廠，及 PCB 模組等，產業鏈完整，群聚效應強，且台積電對先進技術與材料要求嚴格，在美國缺乏完整的產業鏈，將成營運一大挑戰。

台積電此次在美國建新廠，總支出金額約達 120 億美元，除投資及生產成本高昂外，未來也將攤提折舊費用，2024 年量產後，何時能回收投資效益，也是一大問題。

即便面臨許多挑戰，但就如同台積電創辦人張忠謀去年 11 月時所言，「當世界不安靜了，台積電變成地緣策略者的必爭之地」，在美中雙方角力未見平息之下，赴美設廠也成了台積電不得不跨出的一步。