台積電將斥近3600億元在美建5奈米廠 2024年量產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日宣布，在與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和支持下，將在美國興建且營運一座先進晶圓廠，將採用 5 奈米製程技術，將投入約 120 億美元 (約合新台幣 3585 億元)，規劃月產能 2 萬片，預計 2021 年動工、2024 年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地。

台積電表示，此先進晶圓廠將設立在亞利桑那州，將直接創造超過 1600 個高科技專業工作機會，並間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。該晶圓廠將於 2021 年動工，2024 年開始量產，從 2021 年至 2029 年，在此新廠上的支出將達約 120 億美元。

台積電指出，此先進晶圓廠除能為客戶和夥伴提供更好的服務，也為台積電提供更多吸引全球人才的機會，對充滿活力及具競爭力的美國半導體生態系統來說，具重要的策略性意義；具業界領先地位的美國公司，能在美國境內生產其最先進的半導體產品， 又能受惠世界級的半導體晶圓製造服務公司，及生態系統的地理鄰近性。

台積電表示，期待與美國當局及亞利桑那州於此專案上，繼續維持鞏固的夥伴關係，且此專案需要投入大量資本和技術投資，而美國擁有強健的投資環境及其優秀人才，對此項專案的成功至關重要，也對其未來及與供應鏈夥伴投資的成功充滿信心，在美國投資對公司來說極具吸引力。

台積電董事長劉德音日前在法說上表示，始終都在評估赴美建廠的可能，包括成本、供應鏈、人員等，都是考量因素。近期市場也持續傳出，美國政府加大對台積電施壓力道，要求其赴美設廠，使台積電是否評估在美國建廠的議題，始終是市場關注焦點。

台積電目前在美國華盛頓州卡馬斯市設有一座晶圓廠，並在德州奧斯汀市、加州聖何西市皆有設計中心，此座位於亞利桑那州的新廠，將成為台積電在美國的第二個生產基地。